Aluminium OS sempre più concreto: nuove immagini mostrano desktop, multitasking e app Android

Un recente leak ha condiviso nuove e dettagliate informazioni su Aluminium OS, precisamente con screenshot e un video dimostrativo di ben 16 minuti. Per chi non lo sapesse, si tratta di un sistema che unisce Chrome OS e Android in un'unica piattaforma per computer e tablet, al quale Google sta lavorando da diverso tempo. L'obiettivo è quello di creare una piattaforma unificata per chi usa smartphone, laptop e PC desktop. Inoltre, dovrebbe permettere di sfruttare appieno le funzioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui ovviamente Gemini.

Ecco com’è Android per PC Le seguenti immagini sono state condivise dal leaker Mystic Leaks su Telegram, attraverso una build in esecuzione su un MacBook Pro tramite l'emulatore UTM. Tuttavia, le immagini ufficiali condivise da Google recentemente (pochi minuti fa) confermano quanto stiamo per mostrarvi. Secondo quanto riportato dal leaker, Aluminium OS è sostanzialmente un sistema Android standard, ma con diverse funzionalità tipiche dell'esperienza desktop, come le classiche cartelle, il pannello delle impostazioni rapide, app ottimizzate come il Task Manager e l'integrazione tra laptop e dispositivi mobili. Stando a Mystic Leaks, l'attuale esperienza di Aluminium OS sembra una versione aggiornata di Samsung DeX, piuttosto che un vero e proprio sistema operativo per desktop, dato che mancano app ottimizzate per mouse e tastiera (almeno per ora). Se volete dare un'occhiata approfondita, di seguito trovate un video dimostrativo di ben 16 minuti: La schermata di configurazione iniziale è la stessa su smartphone Android. Una volta completata la procedura, vedrete una barra delle applicazioni nella parte inferiore, la barra di ricerca di Google, le icone del Play Store e una cartella che racchiude tutte le app di Google.

Altre novità di Google Nel frattempo, ricordiamo che ieri si è tenuto l'evento The Android Show, dove sono state mostrate le principali novità di Gemini e Android 17. The Android Show 2026: tutte le novità da Android 17 a Gemini Intelligence Sono stati annunciati anche i nuovi laptop Googlebook, basati esclusivamente sulle funzionalità di Gemini Intelligence. Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli su Aluminium OS, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.