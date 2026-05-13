Annunciati i Googlebook, nuovi laptop con Gemini Intelligence, puntatore IA e glowbar

In occasione dell'evento The Android Show, tenutosi ieri sera, Google ha presentato una nuova categoria di prodotti basata interamente sull'intelligenza artificiale. Si tratta precisamente dei Googlebook, nuovi laptop di fascia alta pensati per offrire le principali funzionalità dell'ecosistema Gemini Intelligence. Per l'occasione, sono stati mostrati alcuni strumenti inediti, alcuni dei quali dovrebbero essere disponibili anche su Gemini in Chrome. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.
Caratteristiche dei Googlebook e principali funzionalità
Più di 15 anni fa è stato annunciato il primo Chromebook, ma adesso tocca a un nuovo prodotto dalle funzionalità differenti. I Googlebook sono nuovi laptop focalizzati su Gemini e ChromeOS, il cui obiettivo è offrire un'assistenza proattiva e personalizzata. Tra le principali novità troviamo un cursore reattivo: basterà "scuoterlo" per attivare Gemini, ad esempio puntando una data in un'e-mail per fissare una riunione oppure selezionare due immagini per visualizzarle insieme.
Magic Pointer, questo è il nome dello strumento, è stato sviluppato con il team di Google DeepMind e dovrebbe essere disponibile anche su Gemini in Chrome. Ciò significa che non sarà una funzionalità esclusiva dei Googlebook, ma sarà possibile provarla anche su PC tradizionali.
"A partire da oggi, invece di scrivere una richiesta complessa, potete usare il puntatore per chiedere a Gemini su Chrome informazioni sulla parte della pagina web che vi interessa. Ad esempio, potete selezionare alcuni prodotti su una pagina e chiedere di confrontarli, oppure indicare il punto in cui desiderate visualizzare un nuovo divano nel vostro salotto", ha spiegato DeepMind.
"Create your Widget" è un altro strumento in arrivo su Googlebook (e Android 17 in futuro), con il quale è possibile creare widget personalizzati in base ai vostri prompt.
Basterà quindi descrivere la modifica desiderata e potrete personalizzare il desktop in base alle vostre esigenze. Per ora non sono state svelate ulteriori caratteristiche, ma i laptop saranno dotati di una glowbar luminosa e funzionale, nonché di un design di alta qualità. I primi partner annunciati sono Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e vi aggiorneremo.
Integrazione con Android
Secondo quanto annunciato, l'integrazione con i dispositivi Android sarà fondamentale. "Googlebook è pensato per farvi lavorare senza interruzioni, non solo sul vostro portatile, ma anche quando passate dal portatile al telefono", scrive Google.
Se ad esempio state lavorando ma avete fame e volete ordinare del cibo, potete aprire direttamente un'app del vostro smartphone dal Googlebook. Ciò significa che potrete utilizzare le applicazioni dal laptop senza interruzioni. Inoltre, l'accesso ai file dal telefono è stato reso ancora più semplice dal laptop, grazie a Quick Access.
E i Chromebook?
Prima di tutto, i nuovi Googlebook arriveranno ufficialmente in autunno. Google non ha specificato se ha intenzione di lavorare a nuovi Chromebook in futuro. Tuttavia, questi dispositivi continueranno a ricevere assistenza software per un massimo di 10 anni. "Tutti i Chromebook continueranno a ricevere assistenza fino alla scadenza prevista per il rispettivo dispositivo, e molti potranno passare alla nuova esperienza. Forniremo ulteriori dettagli quando si avvicinerà la data di lancio", ha dichiarato Google ad Android Authority.
Da specificare, tuttavia, che si tratta di due prodotti completamente diversi. Se i Chromebook fanno parte di una categoria di laptop economici e convenienti, soprattutto per studenti o utenti occasionali, i Googlebook faranno parte dei dispositivi di fascia alta. Non sappiamo quanto costeranno, ma ci aspettiamo prezzi piuttosto elevati, a questo punto.
Inoltre, potrebbero competere con altri laptop premium, come i MacBook. Chiaramente per ora è impossibile trarre conclusioni certe, quindi dobbiamo necessariamente aspettare che Google riveli almeno le prime caratteristiche tecniche di questo prodotto. Nel frattempo, come sempre, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto.
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