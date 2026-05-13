Annunciati i Googlebook, nuovi laptop con Gemini Intelligence, puntatore IA e glowbar

In occasione dell'evento The Android Show, tenutosi ieri sera, Google ha presentato una nuova categoria di prodotti basata interamente sull'intelligenza artificiale. Si tratta precisamente dei Googlebook, nuovi laptop di fascia alta pensati per offrire le principali funzionalità dell'ecosistema Gemini Intelligence. Per l'occasione, sono stati mostrati alcuni strumenti inediti, alcuni dei quali dovrebbero essere disponibili anche su Gemini in Chrome. Ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Caratteristiche dei Googlebook e principali funzionalità

Più di 15 anni fa è stato annunciato il primo Chromebook, ma adesso tocca a un nuovo prodotto dalle funzionalità differenti. I Googlebook sono nuovi laptop focalizzati su Gemini e ChromeOS, il cui obiettivo è offrire un'assistenza proattiva e personalizzata. Tra le principali novità troviamo un cursore reattivo: basterà "scuoterlo" per attivare Gemini, ad esempio puntando una data in un'e-mail per fissare una riunione oppure selezionare due immagini per visualizzarle insieme.

Magic Pointer, questo è il nome dello strumento, è stato sviluppato con il team di Google DeepMind e dovrebbe essere disponibile anche su Gemini in Chrome. Ciò significa che non sarà una funzionalità esclusiva dei Googlebook, ma sarà possibile provarla anche su PC tradizionali.

"A partire da oggi, invece di scrivere una richiesta complessa, potete usare il puntatore per chiedere a Gemini su Chrome informazioni sulla parte della pagina web che vi interessa. Ad esempio, potete selezionare alcuni prodotti su una pagina e chiedere di confrontarli, oppure indicare il punto in cui desiderate visualizzare un nuovo divano nel vostro salotto", ha spiegato DeepMind.

"Create your Widget" è un altro strumento in arrivo su Googlebook (e Android 17 in futuro), con il quale è possibile creare widget personalizzati in base ai vostri prompt.

Basterà quindi descrivere la modifica desiderata e potrete personalizzare il desktop in base alle vostre esigenze. Per ora non sono state svelate ulteriori caratteristiche, ma i laptop saranno dotati di una glowbar luminosa e funzionale, nonché di un design di alta qualità. I primi partner annunciati sono Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e vi aggiorneremo.