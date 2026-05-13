I consigli di John Carmack per lanciare un'azienda di videogiochi oggi: "mettete in conto di bruciare milioni"

John Carmack , lo storico fondatore di id Software, nonché per anni una delle figure più rilevanti dell'industria dei videogiochi, ha voluto dare qualche consiglio a coloro che intendono provare a lanciarsi nel mondo dei videogiochi fondando una software house. Non è stato molto ottimista, a dirla tutta, e ha sottolineato come sia ormai difficilissimo entrare nel business.

Consigli e bagno di realtà

L'avvio del messaggio è abbastanza spietato, in perfetto stile Carmack: "La mia risposta a qualcuno che sta pensando di avviare una società di videogiochi: la distribuzione dei possibili ritorni economici derivanti dall'avvio di una società di videogiochi oggi, in generale, non è molto favorevole. Il mercato è già saturo e riuscire a ritagliarsi uno spazio richiede uan performance eccellente sia sul piano del business sia su quello del prodotto, oltre a una notevole quantità di fortuna. Metti in conto di bruciare cifre nell'ordine dei milioni di dollari, senza grandi probabilità di recuperarle."

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Fortunatamente, oltre al bagno di realtà, ci sono anche dei consigli utili: "Se decidi comunque di provarci, ecco alcuni consigli:

Identifica chiaramente i tuoi clienti prima ancora di iniziare. Non solo una comunità generica, ma persone specifiche, e considerale mentre prendi decisioni.

All'inizio, realizza il gioco più piccolo e più essenziale che riesci a immaginare e per cui qualcuno potrebbe essere disposto a pagare. Richiederà comunque molto più tempo di quanto ti aspetti.

Una volta che esiste qualcosa di concreto, lavora per aumentarne progressivamente il valore. Idealmente ci saranno alcuni elementi piacciono di più alle persone e che potrai amplificare. Inevitabilmente ci saranno anche moltissime cose che le persone troveranno confuse, frustranti o semplicemente noiose, e che dovrai correggere."

In un messaggio successivo, il papà di Doom ha spiegato sul punto della semplificazione dei giochi, parlando della sua esperienza personale: "All'epoca il mercato era davvero diverso da oggi, ma io ero spietato sulla semplificazione dei giochi, sempre in contrasto con i designer, e impiegavamo comunque più tempo di quanto pianificato."