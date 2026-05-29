Yuji Naka è "una persona orribile", la peggiore con cui abbia mai lavorato, per un ex-Sega

Mike Fischer , ex vicepresidente del marketing di Sega of America , ha concesso una lunga intervista a Sega-16 nella quale ha espresso giudizi molto critici nei confronti del pregiudicato Yuji Naka , storico sviluppatore legato alla nascita di Sonic the Hedgehog , spesso al centro di polemiche e di storie non proprio edificanti.

Ma è italiano o giapponese?

Secondo Fischer, Naka avrebbe più volte cercato di attribuirsi meriti che appartenevano in realtà ad altri membri del team originale di Sonic. Ricordando il periodo della creazione della mascotte Sega, Fischer ha dichiarato: "Ero presente quando nacque Sonic the Hedgehog. Quando arrivò il memorandum interno, venne chiesto a tutti i dipendenti di proporre idee per una nuova mascotte capace di competere con Mario. Ho visto scegliere i vincitori. Ho visto Yuji Naka prendersi il merito."

Il primo Sonic The Hedgehog

Fischer ha sottolineato in particolare il contributo di Naoto Ohshima, artista e character designer spesso indicato come il principale autore dell'aspetto di Sonic. "Ho visto Naka salire sul palco per ricevere un premio alla carriera per aver creato Sonic the Hedgehog", ha raccontato. "L'ho sentito spiegare perché avesse deciso di rendere Sonic blu, ma in realtà non era responsabile di nulla. Era tutto opera di Ohshima. Ohshima-san è una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto."

L'ex dirigente ha aggiunto di aver deciso di parlare pubblicamente della questione anche in passato per "mettere le cose in chiaro", accusando Naka di aver tentato di "riscrivere la storia". Fischer ha inoltre ricordato un episodio legato al lancio di Xbox One, sostenendo che Naka si sarebbe rifiutato di sedersi vicino a Ohshima durante un evento ufficiale a causa di vecchi contrasti sui riconoscimenti relativi a Sonic.

Nel corso dell'intervista, Fischer ha espresso giudizi particolarmente duri nei confronti dell'ex leader di Sonic Team: "È letteralmente la persona più sgradevole con cui abbia mai lavorato nell'industria videoludica o altrove nella mia vita", ha affermato. "Una persona orribile, e potete citarmi su questo." Nonostante le critiche, Fischer ha condiviso anche un aneddoto più curioso sul lato imprenditoriale di Naka. Secondo il racconto, lo sviluppatore scoprì che un gruppo cinese stava realizzando conversioni pirata dei giochi Dreamcast su PlayStation. Invece di intraprendere azioni legali, avrebbe deciso di acquistare la società e assumere direttamente il team per occuparsi delle conversioni ufficiali.