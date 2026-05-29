Lo studio di Genshin Impact investirà 15 miliardi di dollari nelle IA per sviluppare videogiochi

Il piano prevede un investimento complessivo di circa 100 miliardi di yuan, pari a circa 14,7 miliardi di dollari , distribuiti nell'arco dei prossimi tre anni. L'obiettivo di miHoYo è costruire un ecosistema IA interno completo, comprendente cluster GPU, sistemi di addestramento e soluzioni applicate direttamente ai processi produttivi dello studio.

Liu Wei, il presidente di miHoYo, ha parlato dei futuri investimenti dello studio nell' intelligenza artificiale durante un evento privato organizzato a Pechino e dedicato proprio alle tecnologie AI. Secondo quanto dichiarato, la compagnia intende accelerare lo sviluppo di strumenti interni destinati alla creazione di videogiochi .

Le tecnologie sviluppate dovrebbero trovare impiego in diversi ambiti della produzione videoludica. Tra gli esempi citati figurano sistemi avanzati per i personaggi non giocanti e strumenti per la generazione di contenuti destinati ai futuri progetti dello studio, conosciuto a livello internazionale soprattutto per Genshin Impact.

I prossimi personaggi di Genshin Impact saranno fatti dall'IA?

Nel suo intervento, Liu Wei ha adottato un approccio prudente riguardo alle aspettative legate all'intelligenza artificiale, spiegando che miHoYo non considera il progetto una corsa al successo a ogni costo. "Anche se non dovesse nascere nulla e non ottenessimo alcun risultato, lo accetteremo", ha dichiarato. "Lo considereremo semplicemente come aver organizzato un grande spettacolo di fuochi d'artificio."

Le dichiarazioni confermano comunque il crescente interesse dell'industria videoludica verso l'intelligenza artificiale, un settore nel quale molte grandi aziende stanno iniziando a investire sempre più risorse per accelerare lo sviluppo e risparmiare sul lavoro, sostituendo artisti e programmatori con degli algoritmi.