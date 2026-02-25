I fan di Genshin Impact su PS4 hanno sei settimane per cambiare piattaforma

Ricordiamo che Genshin Impact venne pubblicato su PS4 nel 2020, insieme alle versioni PC, Android e iOS. Oramai però il team di sviluppo non è più intenzionato a mantenere attiva la versione per la vecchia console di Sony, probabilmente anche perché il grosso del pubblico si è spostato su PS5.

La nuova versione di Genshin Impact è ora disponibile, ma si tratta di un aggiornamento triste per i fan del gioco gacha in versione PlayStation 4 , visto che si sta avvicinando la fine del supporto.

La situazione di Genshin Impact

È importante sapere che già da settembre 2025 non era più possibile scaricare Genshin Impact su PS4 e i nuovi aggiornamenti erano disponibili unicamente per i giocatori che avevano già il gioco installato sulla console. Ora, però, sono stati disattivati anche gli acquisti a pagamento nello store in-game su PS4.

Inoltre, l'8 aprile arriverà il prossimo aggiornamento che manderà definitivamente in pensione la versione PS4 di Genshin Impact. Ovviamente parte del motivo per cui tale versione del gioco d'azione viene messa ora in secondo piano è tecnica: PS4 inizia a faticare con le nuove mappe aperte, pensate per hardware più performanti.

Se non avete altre piattaforme per giocare a Genshin Impact a parte PS4, purtroppo dovrete mettere da parte l'opera. Se invece non riuscite ad abbandonare anni di progressi, avrete bisogno di un PC, di un dispositivo mobile, di una PS5 o di una Xbox Series X | S, a vostra scelta.

Segnaliamo infine che l'anime di Genshin Impact prosegue la sua produzione senza intoppi, dice MiHoYo.