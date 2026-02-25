Molti team hanno ancora difficoltà a ottenere i kit di sviluppo per Nintendo Switch 2

Secondo un report del sito Akaden sembra che molti team abbiano ancora difficoltà a ricevere i kit di sviluppo di Nintendo Switch 2, rendendo il supporto per la nuova console ancora un po' lento a prescindere dalla volontà degli sviluppatori stessi.

Il sito ha avuto modo di parlare con vari team che non vengono identificati nell'articolo, in occasione di alcuni eventi passati, ed è emersa una panoramica particolare, secondo la quale sono molti gli studi che non hanno ancora avuto accesso ai devkit specifici per Nintendo Switch 2.

È una questione che era emersa anche nei mesi scorsi, in particolare nel periodo di avvicinamento al lancio della nuova console, ma ora che questa è disponibile sul mercato la questione doveva essersi normalizzata.