Molti team hanno ancora difficoltà a ottenere i kit di sviluppo per Nintendo Switch 2

Secondo un report del sito Akaden sembra che molti team abbiano ancora difficoltà a ricevere i kit di sviluppo di Nintendo Switch 2, rendendo il supporto per la nuova console ancora un po' lento a prescindere dalla volontà degli sviluppatori stessi.
Il sito ha avuto modo di parlare con vari team che non vengono identificati nell'articolo, in occasione di alcuni eventi passati, ed è emersa una panoramica particolare, secondo la quale sono molti gli studi che non hanno ancora avuto accesso ai devkit specifici per Nintendo Switch 2.
È una questione che era emersa anche nei mesi scorsi, in particolare nel periodo di avvicinamento al lancio della nuova console, ma ora che questa è disponibile sul mercato la questione doveva essersi normalizzata.
Una situazione inversa rispetto a Switch 1
A quanto pare, il problema non è ancora risolto e diverse fonti riportano che il problema della diffusione dei kit di sviluppo sembra essere ancora irrisolto, sebbene ovviamente la situazione stia progredendo.
Tuttavia, la lentezza con cui la distribuzione sta avvenendo determina ovviamente un rallentamento nella pubblicazione di giochi specificamente ottimizzati per Nintendo Switch 2, portando a un problema di supporto che, tuttavia, non dipende dagli sviluppatori.
In generale, la volontà di supportare la console è molto diffusa, ma si rilevano difficoltà nella procedura di assegnazione dei kit di sviluppo, che generalmente avviene attraverso il portale dedicato agli sviluppatori sul sito Nintendo.
La situazione sembra essere radicalmente diversa rispetto a quella della console precedente: mentre su Nintendo Switch 1 la procedura era estremamente semplice e dalla richiesta alla consegna dei kit passava poco tempo, con Switch 2 i tempi sembrano essersi allungati a dismisura, almeno secondo alcune testimonianze.