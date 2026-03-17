Amate Super Metroid? Bene, ora potete ascoltare l'intera colonna sonora su Nintendo Music

Nintendo Music viene regolarmente espanso e ora è arrivato il turno di Super Metroid. La casa di Kyoto ha infatti aggiunto nell'applicazione musicale le 28 tracce del gioco pubblicato nel 1994 su SNES.

L'album fu composto da Kenji Yamamoto e Minako Hamano. Yamamoto ha composto le tracce di molti giochi di Metroid, compreso il recente Metroid Prime 4: Beyond. Anche Hamano è stata un nome storico della serie Metroid nel corso della carriera e anche lei ha partecipato ai lavori per Metroid Prime 4: Beyond.