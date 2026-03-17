Amate Super Metroid? Bene, ora potete ascoltare l'intera colonna sonora su Nintendo Music

Nintendo Music viene regolarmente espanso e ora è arrivato il turno di Super Metroid. La casa di Kyoto ha infatti aggiunto nell'applicazione musicale le 28 tracce del gioco pubblicato nel 1994 su SNES.
L'album fu composto da Kenji Yamamoto e Minako Hamano. Yamamoto ha composto le tracce di molti giochi di Metroid, compreso il recente Metroid Prime 4: Beyond. Anche Hamano è stata un nome storico della serie Metroid nel corso della carriera e anche lei ha partecipato ai lavori per Metroid Prime 4: Beyond.
Le tracce introdotte in Nintendo Music
Ecco la lista delle tracce di Super Metroid aggiunte a Nintendo Music:
- Opening (Destroyed Laboratory)
- Title Screen
- Theme of Super Metroid
- Samus Aran Appears
- Planet Zebes: Arriving at Crateria
- Stillness
- Item Obtained
- Crateria: Space Pirates Appear
- Brinstar: Heavy Foliage Area
- Mini-Boss Battle BGM (Spore Spawn / Botwoon)
- Brinstar: Red-Soil Area
- Boss Battle BGM (Kraid/Crocomire/Phantoon)
- Norfair: Hot Lava Area
- Theme of Samus Aran, Space Warrior
- Wrecked Ship
- Maridia: Rocky Underground Water Area
- Maridia: Quicksand Underground
- Norfair: Ancient-Ruins Area
- Boss Battle BGM (Ridley/Draygon)
- Samus Aran's Final Scream
- Mysterious-Statue Chamber
- Tourian
- Tension
- Mother Brain
- Escape
- Planet Zebes Explodes
- Operation Complete
- Ending
Ricordiamo poi che per accedere a Nintendo Music è necessario essere abbonati a Nintendo Switch Online (il livello base, non quello con Pacchetto aggiuntivo). Dovete poi scaricare l'applicazione Nintendo Music su iOS o Android e fare l'accesso col corretto abbonamento di Nintendo Switch Online.
Circa un mese fa, Nintendo aveva aggiunto anche nuovi contenuti in Nintendo Music ovvero nuove tracce musicali dedicate a Pokémon.