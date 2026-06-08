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L’annuncio dei giochi di giugno di PlayStation Plus Extra e Premium è vicino: due titoli sono già stati svelati

L'annuncio dei giochi di giugno di PlayStation Plus Extra e Premium è imminente: due titoli sono già stati svelati in anticipo, mentre la line‑up completa arriverà con l'aggiornamento del 10 giugno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/06/2026
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Con l'avvicinarsi della metà del mese si avvicina anche il momento in cui Sony annuncerà i nuovi giochi PS4 e PS5 destinati ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a giugno.

Non c'è ancora una data ufficiale, ma la scaletta è ormai prevedibile: di norma, le nuove aggiunte vengono comunicate il mercoledì successivo alla pubblicazione dei titoli mensili di PlayStation Plus Essential. Salvo sorprese, l'annuncio dovrebbe quindi arrivare alle 17:30 italiane di mercoledì 10 giugno.

Un gioco per Extra e uno per Premium già confermati

Sony mantiene solitamente il massimo riserbo sulla line‑up fino all'annuncio ufficiale, ma questo mese c'è un'eccezione: due titoli sono stati rivelati in anticipo. PlayStation Plus Extra accoglierà Destiny 2: Legacy Collection, disponibile per gli abbonati già da domani, martedì 9 giugno, con una settimana di anticipo rispetto agli altri giochi. Per gli abbonati Premium, invece, è stato confermato l'arrivo del classico Gitaroo Man. A questi si aggiungono altri tre titoli già annunciati, in arrivo da luglio in poi.

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Ad eccezione di Destiny 2, tutti i giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di questo mese saranno disponibili martedì 23 giugno, dopo il consueto aggiornamento mattutino del PlayStation Store.

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