L’annuncio dei giochi di giugno di PlayStation Plus Extra e Premium è vicino: due titoli sono già stati svelati

Con l'avvicinarsi della metà del mese si avvicina anche il momento in cui Sony annuncerà i nuovi giochi PS4 e PS5 destinati ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a giugno.
Non c'è ancora una data ufficiale, ma la scaletta è ormai prevedibile: di norma, le nuove aggiunte vengono comunicate il mercoledì successivo alla pubblicazione dei titoli mensili di PlayStation Plus Essential. Salvo sorprese, l'annuncio dovrebbe quindi arrivare alle 17:30 italiane di mercoledì 10 giugno.
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