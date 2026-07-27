L’annuncio dei giochi PlayStation Plus di agosto è vicino: uno è già confermato

Non esiste una data ufficiale, ma la scaletta di Sony è ormai prevedibile: salvo eccezioni, i giochi del tier Essential vengono svelati il mercoledì precedente al primo martedì del mese. Per agosto, l'appuntamento da segnare è mercoledì 29 luglio alle 17:30 italiane.

Luglio è ormai agli sgoccioli e manca pochissimo all'annuncio dei giochi PS4 e PS5 mensili del PlayStation Plus Essential di agosto , disponibili per tutti gli abbonati indipendentemente dal piano attivo.

Big Walk è stato già confermato

Come da tradizione, PlayStation mantiene il massimo riserbo sulla line‑up fino al momento dell'annuncio. Tuttavia, per agosto c'è già un titolo confermato: Big Walk, l'avventura cooperativa degli autori di Untitled Goose Game.

In Big Walk fino a 12 giocatori esplorano enormi mappe e devono collaborare per orientarsi, risolvere enigmi ambientali e raggiungere la destinazione. La comunicazione è un aspetto fondamenta dell'esperienza: il gioco include chat vocale di prossimità, un sistema di comunicazione a gesti e vari gadget da trovare esplorando, come walkie‑talkie, binocoli e segnali luminosi.

Big Walk debutterà su PS5, Switch 2 e Steam martedì 4 agosto, lo stesso giorno in cui saranno disponibili i nuovi giochi del PlayStation Plus Essential. Il resto della line‑up lo scopriremo mercoledì pomeriggio, salvo eventuali leak dell'ultimo minuto.