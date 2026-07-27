Goditi film e videogiochi col televisore LG QNED evo AI MiniLED da 65" al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore, il modello LG QNED evo AI MiniLED da 65" (serie QNED86B 2026) è su Amazon a 799 € rispetto al prezzo consigliato di 1.299 €, permettendoti di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Colori brillanti
Questo televisore utilizza il processore α8 GEN3, cinque volte più intelligente per ricostruire i dettagli in 4K. Lo spessore di soli 29,7 mm lo rende ideale per ogni postazione, grazie al design super slim. Inoltre, la tecnologia Dynamic QLED COLOR Pro offre colori incredibilmente ricchi e brillanti, mentre il Precision Dimming migliora contrasto e nitidezza delle immagini grazie al controllo indipendente delle zone di dimming.
A contribuire è Motion Booster 288 che ti permetterà di giocare in 4K fino a 144fps oppure in 1080p fino a 288fps. Si tratta di un valido prodotto se vuoi goderti film e videogiochi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.