Prova gratis Amazon Prime e scopri i nuovi giochi di agosto: c'è anche Steelrising

Il catalogo di agosto di Amazon Prime Gaming accoglie nuovi giochi interessanti. Assicurati di usufruire della prova gratuita per 30 giorni; l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarla in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Attivando la prova gratuita potrai sfruttare anche tutti i vantaggi di Amazon Prime, tra offerte esclusive, spedizioni veloci e tanto altro ancora.
Diversi vantaggi, tra giochi e offerte esclusive
Il catalogo Prime Gaming di agosto accoglie i seguenti titoli:
- Right and Down (GOG) - 13 agosto
- Hiveswap Friendsim (GOG) - 13 agosto
- Pyramids and Aliens: Escape Room (GOG) - 13 agosto
- Airship: Kingdoms Adrift (Epic Games Store) - 13 agosto
- Steelrising (Epic Games Store) - 13 agosto
- Spray Paint Simulator (Amazon Games app) - 20 agosto
- Royal Romances: Forbidden Magic (3P) - 20 agosto
- Clash: Artifacts of Chaos (Amazon Games app) - 27 agosto
- Havendock (Epic Games Store) - 27 agosto
Non è tutto, perché provando gratuitamente Amazon Prime potrai avere accesso a una serie di vantaggi esclusivi, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte speciali. dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Insomma, è l'occasione perfetta per approfittarne!