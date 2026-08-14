Prova gratis Amazon Prime e scopri i nuovi giochi di agosto: c'è anche Steelrising

Il catalogo di agosto di Amazon Prime Gaming accoglie nuovi giochi interessanti. Assicurati di usufruire della prova gratuita per 30 giorni; l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarla in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Attivando la prova gratuita potrai sfruttare anche tutti i vantaggi di Amazon Prime , tra offerte esclusive, spedizioni veloci e tanto altro ancora.

Diversi vantaggi, tra giochi e offerte esclusive

Il catalogo Prime Gaming di agosto accoglie i seguenti titoli:

Right and Down (GOG) - 13 agosto

(GOG) - 13 agosto Hiveswap Friendsim (GOG) - 13 agosto

(GOG) - 13 agosto Pyramids and Aliens: Escape Room (GOG) - 13 agosto

(GOG) - 13 agosto Airship: Kingdoms Adrift (Epic Games Store) - 13 agosto

(Epic Games Store) - 13 agosto Steelrising (Epic Games Store) - 13 agosto

(Epic Games Store) - 13 agosto Spray Paint Simulator (Amazon Games app) - 20 agosto

(Amazon Games app) - 20 agosto Royal Romances: Forbidden Magic (3P) - 20 agosto

(3P) - 20 agosto Clash: Artifacts of Chaos (Amazon Games app) - 27 agosto

(Amazon Games app) - 27 agosto Havendock (Epic Games Store) - 27 agosto

Non è tutto, perché provando gratuitamente Amazon Prime potrai avere accesso a una serie di vantaggi esclusivi, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte speciali. dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Insomma, è l'occasione perfetta per approfittarne!