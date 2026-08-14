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Prova gratis Amazon Prime e scopri i nuovi giochi di agosto: c'è anche Steelrising

Questo mese Amazon regala nove giochi gratis attraverso i vantaggi di Prime Gaming. Prova il servizio gratuitamente per un mese e gioca a un'infinità di titoli in cloud.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/08/2026
Amazon Prime Gaming
Steelrising
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Il catalogo di agosto di Amazon Prime Gaming accoglie nuovi giochi interessanti. Assicurati di usufruire della prova gratuita per 30 giorni; l'offerta si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarla in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Se sei interessato, puoi provarlo cliccando su questo link o sul box sottostante. Attivando la prova gratuita potrai sfruttare anche tutti i vantaggi di Amazon Prime, tra offerte esclusive, spedizioni veloci e tanto altro ancora.

Diversi vantaggi, tra giochi e offerte esclusive

Il catalogo Prime Gaming di agosto accoglie i seguenti titoli:

  • Right and Down (GOG) - 13 agosto
  • Hiveswap Friendsim (GOG) - 13 agosto
  • Pyramids and Aliens: Escape Room (GOG) - 13 agosto
  • Airship: Kingdoms Adrift (Epic Games Store) - 13 agosto
  • Steelrising (Epic Games Store) - 13 agosto
  • Spray Paint Simulator (Amazon Games app) - 20 agosto
  • Royal Romances: Forbidden Magic (3P) - 20 agosto
  • Clash: Artifacts of Chaos (Amazon Games app) - 27 agosto
  • Havendock (Epic Games Store) - 27 agosto
Nove giochi gratis sono in arrivo con Amazon Prime Gaming ad agosto Nove giochi gratis sono in arrivo con Amazon Prime Gaming ad agosto

Non è tutto, perché provando gratuitamente Amazon Prime potrai avere accesso a una serie di vantaggi esclusivi, dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte speciali. dalla consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati a offerte esclusive. Insomma, è l'occasione perfetta per approfittarne!

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