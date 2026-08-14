South of Midnight su Steam ora è auto-pubblicato da Compulsion Games dopo la separazione da Xbox

In precedenza il gioco era pubblicato da Xbox Game Studios , poiché Compulsion Games faceva parte degli studi first‑party della divisione gaming di Microsoft, acquisita nel 2018. Tuttavia, lo scorso luglio la compagnia di Redmond ha avviato un ampio reset di Xbox , che, oltre a migliaia di licenziamenti ha portato alla separazione da Compulsion Games e Double Fine, ora tornati indipendenti, mentre Ninja Theory e Undead Labs sono stati ceduti a terze parti.

South of Midnight risulta ora auto‑pubblicato da Compulsion Games su Steam , un cambiamento che suggerisce come la separazione dello studio da Xbox e Microsoft sia ormai sostanzialmente completata. La conferma arriva dallo storico di SteamDB, che indica che la modifica è stata applicata l'11 agosto.

Le versioni console e il futuro di Compulsion Games

Il discorso è diverso per le versioni console: su PlayStation Store e Nintendo eShop il gioco risulta ancora pubblicato da Microsoft Studios, mentre su Xbox Store compare come titolo di Xbox Game Studios. È possibile che le informazioni non siano state ancora aggiornate, oppure che siano in corso accordi tra Microsoft e Compulsion Games non resi pubblici.

In ogni caso, il fatto che su Steam Compulsion Games sia ora indicato sia come sviluppatore che editore di South of Midnight suggerisce che la parte logistica e burocratica della separazione sia stata completata o comunque vicina alla conclusione.

Nel frattempo lo studio ha pubblicato un annuncio in cui dichiara la volontà di collaborare con altri team di sviluppo dopo l'uscita dall'ecosistema Xbox.