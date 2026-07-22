South of Midnight vince il premio Game of the Year ai Games for Change Awards 2026

Sebbene lo studio non sia stato chiuso, fortunatamente, si trova però in una situazione non semplice, dovendo trovare altri partner per poter sostenere nuovi progetti, e forse questo prestigioso premio potrebbe aiutare ad ampliare la sua visibilità.

Il riconoscimento giunge proprio a breve distanza dall'uscita di Compulsion Games , il team responsabile del gioco, da Microsoft: si tratta infatti di uno dei team che sono tornati indipendenti all'interno della recente e enorme ristrutturazione di Xbox, insieme a Double Fine.

South of Midnight ha ottenuto il riconoscimento principale ai Games for Change Awards 2026 , vincendo il titolo di Game/Experience of the Year , ovvero il gioco dell'anno, all'interno di un'iniziativa che guarda anche ai riflessi sociali dei videogiochi.

Tutti i premiati dell'evento

I Games for Change Awards sono un evento annuale che punta a premiare le migliori esperienze di gioco che trascendono i confini dell'intrattenimento tradizionale e puntano anche a un certo impatto sul fronte sociale.

Nel caso di South of Midnight, l'elemento di maggior rilievo è probabilmente la sua particolare ambientazione, che recupera stilemi e tematiche legate alla cultura del "profondo sud" degli Stati Uniti, legata ad elementi creoli e afroamericani.

Altri giochi molto interessanti sono stati premiati per l'occasione, come Consume Me come migliore narrativa e miglior gameplay e And Roger come "Best in Impact".

Vediamo dunque l'elenco dei premiati:

Game/Experience of the Year: South of Midnight (Compulsion Games)

Best Narrative, Best Gameplay, Indie Breakout Award: Consume Me (Hexecutable)

Best in Impact: And Roger (TearyHand Studio)

Best in Learning: The Darkest Files (Paintbucket Games)

Best in Community Empowerment: Relooted (Nyamakop)

Best in Environmental Impact: Faceminer (Wristwork)

Best in Health & Wellness: ARWell Pro (Augment Therapy)

Best in XR & Emerging Media: A Long Goodbye (Timescapes & Polygoat)

Best Platform-based Project: Planet Planners on Roblox (Playerthree & BBC Bitesize)

Best Board Or Tabletop Game For Impact: Ciclo do Poder / Cycle of Power (Fiocruz)

Vanguard Award: Jenn Panattoni

Industry Leader Award: Thatgamecompany

Giving Award: Special Effect

Accessibility Award: EA Sports FC 26 (EA Sports)

South of Midnight aveva vinto anche il Game of the Year e altri cinque premi ai Canadian Game Awards 2026.