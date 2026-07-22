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Maestro vi trasforma in un direttore d'orchestra con i Joy-Con di Nintendo Switch

Dopo le versioni in realtà virtuale per PC e PS5, Maestro è in arrivo anche su Nintendo Switch 1 e 2: vi trasformerà in un direttore d'orchestra sfruttando i Joy-Con.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/07/2026
Maestro in azione su Nintendo Switch 2

Maestro promette di trasformarvi in un direttore d'orchestra, mettendovi alle prese con molteplici brani che potrete dirigere muovendo nel modo giusto i Joy-Con di Nintendo Switch 1 e 2.

Dopo il successo riscosso su PC e PS5 con la versione in realtà virtuale, il rhythm game sviluppato da Double Jack farà il proprio debutto anche sulle console ibride Nintendo il prossimo 17 settembre, chiaramente senza richiedere l'uso di un visore.

Il trailer mostra in maniera piuttosto chiara come funziona l'esperienza di Maestro: impugnati i Joy-Con, dovremo muoverli a tempo e nella direzione giusta, così come viene mostrato sullo schermo, al fine di dirigere correttamente una soundtrack entusiasmante.

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La lista dei brani del gioco include infatti opere classiche come quelle di Beethoven, Mozart, Stravinskij ed Ellington, ma anche l'iconico "Duel of the Fates" di Star Wars, il suggestivo "Hedwig's Theme" di Harry Potter, "The Bridge of Khazad-dum" de Il Signore degli Anelli e il tema de Il Trono di Spade.

Il modo giusto di usare i Joy-Con

Come abbiamo visto di recente nella recensione di Rhythm Paradise Groove, i Joy-Con si prestano a usi estremamente fantasiosi e il sistema di rilevazione del movimento che li caratterizza consente di immaginare applicazioni originali e divertenti, come appunto quella messa in campo da Maestro.

Usare i controller per simulare la bacchetta e le mani di un direttore d'orchestra rientra infatti nell'ottica di un impiego davvero accattivante per questi dispositivi, a patto ovviamente che la risposta ai comandi si riveli essere sufficientemente precisa e reattiva.

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