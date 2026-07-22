WhatsApp è al lavoro per introdurre le emoji delle reazioni personalizzabili su dispositivi Android

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione dedicata alla personalizzazione delle reazioni ai messaggi. L'obiettivo è permettere agli utenti di modificare le sei emoji che compaiono automaticamente nel menu rapido delle reazioni, sostituendole con simboli scelti personalmente in base alle proprie abitudini di comunicazione.

Attualmente, quando si tiene premuto un messaggio su WhatsApp, viene mostrato un pannello con sei emoji selezionate dall'applicazione. Queste reazioni sono uguali per tutti gli utenti e rappresentano le risposte più comuni. Se nessuna delle sei disponibili è adatta alla situazione, è necessario aprire l'intera tastiera delle emoji per cercare un'alternativa.