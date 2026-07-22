PlayStation Vita diventa una specie di Xbox portatile con il supporto al cloud gaming

Come dimostra anche il video riportato qui sotto, il funzionamento è alquanto convincente, con un' interfaccia ben costruita e pulita e un funzionamento che, con qualche problema, risulta comunque soddisfacente.

L'app in questione, sviluppata come progetto homebrew e dunque non ufficiale, si chiama GreenVita , e punta proprio a introdurre il supporto per Xbox Cloud Gaming attraverso la console portatile Sony, con un inizio piuttosto promettente, sebbene ovviamente non sia priva di problemi tecnici.

Un notevole inizio

Permangono questioni tecniche da aggiustare come i tempi di attesa per la gestione del software e un po' di lag che risulta visibile, ma per essere un progetto homebrew è alquanto notevole e verrà probabilmente migliorato col tempo.

D'altra parte, altre testimonianze sostengono che il lag non risulta problematico, dunque c'è probabilmente da mettere in conto una serie di variabili difficilmente calcolabili per il corretto funzionamento.

In ogni caso, il risultato per ora è davvero notevole e il progetto risulta molto interessante, anche perché al di là di soluzioni costose come Xbox ROG Ally o di controller da applicare agli smartphone non c'è un dispositivo ufficiale di Xbox che faccia da "console portatile" vera e propria a base di cloud, dunque questa può essere una valida alternativa, purché abbiate una PlayStation Vita in grado di far funzionare le app homebrew.