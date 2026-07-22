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PlayStation Vita diventa una specie di Xbox portatile con il supporto al cloud gaming

L'app GreenVita consente di utilizzare Xbox Cloud Gaming direttamente con PlayStation Vita, trasformando la console Sony in una specie di Xbox portatile con numerosi giochi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   22/07/2026
PlayStation Vita con Xbox Cloud Gaming

Qualcosa di particolare emerge dall'ambito homebrew su PlayStation Vita, visto che una recente applicazione consente di trasformare la console in una sorta di Xbox portatile grazie al supporto per la piattaforma Xbox Cloud Gaming.

L'app in questione, sviluppata come progetto homebrew e dunque non ufficiale, si chiama GreenVita, e punta proprio a introdurre il supporto per Xbox Cloud Gaming attraverso la console portatile Sony, con un inizio piuttosto promettente, sebbene ovviamente non sia priva di problemi tecnici.

Come dimostra anche il video riportato qui sotto, il funzionamento è alquanto convincente, con un'interfaccia ben costruita e pulita e un funzionamento che, con qualche problema, risulta comunque soddisfacente.

Un notevole inizio

Permangono questioni tecniche da aggiustare come i tempi di attesa per la gestione del software e un po' di lag che risulta visibile, ma per essere un progetto homebrew è alquanto notevole e verrà probabilmente migliorato col tempo.

D'altra parte, altre testimonianze sostengono che il lag non risulta problematico, dunque c'è probabilmente da mettere in conto una serie di variabili difficilmente calcolabili per il corretto funzionamento.

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In ogni caso, il risultato per ora è davvero notevole e il progetto risulta molto interessante, anche perché al di là di soluzioni costose come Xbox ROG Ally o di controller da applicare agli smartphone non c'è un dispositivo ufficiale di Xbox che faccia da "console portatile" vera e propria a base di cloud, dunque questa può essere una valida alternativa, purché abbiate una PlayStation Vita in grado di far funzionare le app homebrew.

#Sony #Microsoft
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