Prenota la tua copia PS5 di Beast of Reincarnation a prezzo scontato: manca pochissimo all'uscita

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del nuovo titolo Game Freak: Beast of Reincarnation , l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo finale di 57,90 €. La data d'uscita è fissata per il prossimo 4 agosto . Prenota il gioco a prezzo scontato tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: In un Giappone devastato da un'apocalisse misteriosa , l'umanità affida le proprie speranze a Emma, una giovane emarginata dalla società a causa della sua particolare condizione, e a Kuu, un cane segnato dalla stessa piaga che ha colpito il mondo. Insieme intraprendono un'avventura in un coinvolgente GdR d'azione .

Ulteriori dettagli sul gioco

Il viaggio di Emma e Kuu attraversa un mondo affascinante e crudele, dove foreste rigogliose nascono improvvisamente tra terre ormai distrutte e dove ogni angolo nasconde nuove minacce. Durante il percorso, il rapporto tra i due protagonisti cresce profondamente, permettendo loro di sviluppare nuove capacità e affrontare sfide sempre più difficili.

Il sistema di combattimento combina azione e strategia: Emma utilizza la sua abilità con la spada mentre impartisce ordini a Kuu, sfruttando le sue tecniche speciali come in un gioco di ruolo tradizionale. Attraversando paesaggi in continua trasformazione, Emma e Kuu dovranno affrontare potenti boss provenienti da diverse parti del mondo e conquistarne le abilità.