Spotify vuole puntare sempre di più sui video con nuove classifiche e nuovi strumenti dedicati agli artisti

Spotify sta ampliando sempre di più il proprio ruolo nel settore dei contenuti video con il lancio della sua prima classifica dedicata ai videoclip musicali e con nuovi strumenti rivolti agli artisti.
La piattaforma ha introdotto la Music Video Charts Global, una graduatoria che raccoglie i 50 video musicali più ascoltati (e visti) a livello mondiale, ordinati in base al numero di riproduzioni giornaliere.
La nuova classifica è disponibile nelle sezioni dedicate alle classifiche e alle playlist video di Spotify. Ogni settimana, inoltre, l'azienda prevede di mettere in evidenza i dieci video più popolari attraverso i propri canali social.
Spotify fa all in sui video e offre un supporto agli artisti
Parallelamente, Spotify ha aperto agli artisti la possibilità di presentare direttamente i propri videoclip al team editoriale, così da essere valutati per l'inserimento nelle playlist dedicate. Il sistema funziona in modo simile allo strumento già utilizzato per proporre nuove canzoni: gli artisti possono descrivere il progetto, l'atmosfera e lo stile visivo del video.
Sono ammessi contenuti non ancora pubblicati oppure distribuiti negli ultimi sette giorni. Secondo Spotify, l'introduzione dei video non serve soltanto ad aumentare le visualizzazioni, ma può generare un maggiore coinvolgimento musicale. L'azienda sostiene infatti che chi guarda un video completo tende ad ascoltare quella stessa canzone più frequentemente nelle settimane successive rispetto a chi utilizza solamente la versione audio.
Spotify e la varietà dei contenuti
La strategia video si inserisce in un progetto più ampio di crescita della piattaforma. Spotify aveva iniziato i test dei videoclip completi nel 2024 in alcuni mercati selezionati, ampliandoli successivamente fino a coinvolgere utenti Premium negli Stati Uniti e in Canada.
Negli ultimi mesi la società ha inoltre consentito a quasi 100.000 artisti presenti nel programma beta di caricare autonomamente diversi tipi di contenuti, tra cui videoclip ufficiali, esibizioni dal vivo e sessioni in studio.
L'espansione dei video rappresenta una nuova fase della competizione con YouTube, da anni leader nella distribuzione di video musicali online. Spotify sta cercando di aumentare il tempo trascorso dagli utenti nell'applicazione e rendere il servizio Premium sempre più ricco.