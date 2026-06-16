Le playlist collaborative di Spotify diventano più interattive grazie alle nuove reazioni ai brani

Spotify continua ad arricchire le funzionalità dedicate alla condivisione musicale introducendo una nuova caratteristica pensata per rendere le playlist collaborative ancora più coinvolgenti. La piattaforma ha infatti annunciato l'arrivo di "Track Reactions", uno strumento che consentirà agli utenti di esprimere rapidamente la propria opinione sui brani aggiunti alle playlist condivise.
Le playlist collaborative rappresentano da tempo uno dei modi più apprezzati per creare raccolte musicali insieme ad amici, familiari o colleghi. Ogni partecipante può inserire le proprie canzoni preferite, contribuendo alla costruzione di una selezione comune che riflette i gusti di tutti i membri del gruppo. Con la nuova funzione, Spotify punta a rendere questa esperienza ancora più dinamica.
Spotify permette di reagire ai brani delle playliste condivise con delle emoji
Track Reactions permette infatti di associare una reazione a ogni canzone presente nella playlist utilizzando una selezione di sei emoji differenti. Gli utenti potranno scegliere tra il classico cuore, una faccina che ride, il pollice alzato, l'icona delle cuffie, la fiamma e l'emoji emozionata. In questo modo sarà possibile mostrare immediatamente apprezzamento, entusiasmo o divertimento nei confronti di un determinato brano.
L'utilizzo della funzione è semplice e immediato. Accanto a ogni traccia comparirà un pulsante dedicato che consentirà di selezionare una delle reazioni disponibili. Le emoji scelte verranno visualizzate direttamente vicino al titolo della canzone e saranno visibili a tutti i collaboratori della playlist.
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