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Le playlist collaborative di Spotify diventano più interattive grazie alle nuove reazioni ai brani

Spotify ha annunciato Track Reactions, una nuova funzione per le playlist collaborative che permette di reagire ai brani tramite sei emoji diverse.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/06/2026
Spotify

Spotify continua ad arricchire le funzionalità dedicate alla condivisione musicale introducendo una nuova caratteristica pensata per rendere le playlist collaborative ancora più coinvolgenti. La piattaforma ha infatti annunciato l'arrivo di "Track Reactions", uno strumento che consentirà agli utenti di esprimere rapidamente la propria opinione sui brani aggiunti alle playlist condivise.

Le playlist collaborative rappresentano da tempo uno dei modi più apprezzati per creare raccolte musicali insieme ad amici, familiari o colleghi. Ogni partecipante può inserire le proprie canzoni preferite, contribuendo alla costruzione di una selezione comune che riflette i gusti di tutti i membri del gruppo. Con la nuova funzione, Spotify punta a rendere questa esperienza ancora più dinamica.

Spotify permette di reagire ai brani delle playliste condivise con delle emoji

Track Reactions permette infatti di associare una reazione a ogni canzone presente nella playlist utilizzando una selezione di sei emoji differenti. Gli utenti potranno scegliere tra il classico cuore, una faccina che ride, il pollice alzato, l'icona delle cuffie, la fiamma e l'emoji emozionata. In questo modo sarà possibile mostrare immediatamente apprezzamento, entusiasmo o divertimento nei confronti di un determinato brano.

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L'utilizzo della funzione è semplice e immediato. Accanto a ogni traccia comparirà un pulsante dedicato che consentirà di selezionare una delle reazioni disponibili. Le emoji scelte verranno visualizzate direttamente vicino al titolo della canzone e saranno visibili a tutti i collaboratori della playlist.

Spotify vuole diventare sempre più social

Spotify ha inoltre previsto un sistema di notifiche che renderà l'interazione ancora più immediata. Quando una persona con cui si è connessi reagirà a una canzone inserita nella playlist, l'utente riceverà un avviso tramite i messaggi interni dell'applicazione. La funzione sarà attivata automaticamente nelle playlist condivise che includono fino a dieci editor.

Fonte: AndroidAuthority
Fonte: AndroidAuthority

Tuttavia, il proprietario della playlist manterrà il controllo completo, potendo decidere in qualsiasi momento se lasciare attive le reazioni oppure disabilitarle per mantenere un'esperienza più essenziale e priva di elementi aggiuntivi. Track Reactions sarà disponibile sia per gli utenti gratuiti sia per gli abbonati Premium che abbiano almeno 16 anni.

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