Google annuncia Gemini 3.7 Flash, il nuovo modello ancora più veloce e intelligente per il coding

Google ha ufficialmente presentato Gemini 3.7 Flash , modello ancora più intelligente, pensato per la programmazione e per gli agenti IA. Il suo debutto avviene dopo tre settimane dall'annuncio di Gemini 3.6 Flash e offre notevoli miglioramenti in termini di flussi di lavoro legati alla programmazione, oltre ad essere ancora più conveniente rispetto a Gemini 3.6 Flash. Vediamo di seguito tutti i dettagli e le novità.

Cosa cambia con il nuovo modello

Come anticipato, si tratta di un modello pensato per ottimizzare coding e risoluzione dei problemi, con una maggiore accuratezza del codice e prestazioni complessive migliorate. Rispetto a Gemini 3.6 Flash, questo modello presenta prestazioni migliorate nella generazione di codice pronto per la produzione, stando a quanto riportato da FrontierCode 1.1 Main (43,6% rispetto a 34,4%) e DeepSWE v1.1 (65,3% rispetto a 49,0%).

I miglioramenti di Gemini 3.7 Flash

Ulteriori miglioramenti riguardano lo sviluppo web: questo modello genera layout ancora più funzionali e app complete di funzionalità con un numero inferiore di prompt, ottimizzando nettamente il flusso di lavoro. Anche per quanto concerne la generazione dell'interfaccia utente, il modello mostra un'elevata aderenza al design, che si tratti di un'immagine o di uno screenshot.

Più in generale, Gemini 3.7 Flash segue le istruzioni con maggiore fedeltà e ragiona in modo più meticoloso. Non è tutto, perché fino alla fine dell'anno questo modello è disponibile a 0,75$ per 1 milione di token in ingresso e 3,75$ per 1 milione di token in uscita, in modo da permettere agli utenti di sviluppare in modo più conveniente.