Il PlayStation Store lancia "Pronti, Partenza, si gioca!" con migliaia di offerte per PS4 e PS5

Sul PlayStation Store è di nuovo tempo di sconti. Dopo le promozioni estive, arriva ora l'iniziativa "Pronti, Partenza, si gioca!", che introduce migliaia di nuove offerte su giochi, espansioni ed edizioni speciali per PS4 e PS5.
Tra i titoli più interessanti spicca Black Myth: Wukong, che scende a 48,99 euro grazie a uno sconto del 30%, il prezzo più basso mai registrato finora sullo store Sony. Stesso discorso per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ora disponibile a 41,99 euro.
Altre promozioni in evidenza
Proseguendo con le offerte, segnaliamo Gears of War: Reloaded, proposto a metà prezzo a 19,99 euro. Restando in casa Microsoft, troviamo anche Diablo 4 a 35,99 euro (-30%). Interessante il bundle che include il gioco e le due espansioni Vessel of Hatred e Lord of Hatred, acquistabile a 52,49 euro.
Tra le altre promozioni figurano Lords of the Fallen a 9,89 euro (-67%), Tekken 8 a 23,99 euro (-40%), The Crew Motorfest a 13,99 euro (-80%), Grounded a 19,99 euro (-50%) e Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition a 24,99 euro (-50%). Le nuove offerte saranno attive solo fino alle 00:59 italiane del 27 agosto. Per il catalogo al completo con tutti i saldi, vi rimandiamo alla pagina dedicata del PlayStation Store a questo indirizzo.