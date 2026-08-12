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Una demo di Phantom Blade Zero appare sul PS Store brevemente: lo State of Play ha una data

Un utente online ha scovato una demo di Phantom Blade Zero tramite il PS Store e, con uno State of Play in arrivo, pare credibile che la versione di prova sia reale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/08/2026
Un personaggio di Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
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S-Games, il team di Phantom Blade Zero, ha recentemente affermato che arriverà "qualcosa di inaspettato" molto presto. Cosa potrebbe essere? La risposta potrebbe essere una demo, perlomeno stando a quanto scovato di recente da un utente online tramite il PS Store.

Vediamo cosa sappiamo.

I dettagli della demo di Phantom Blade Zero

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, una demo di Phantom Blade Zero è stata scovata sul PS Store da un utente cinese. Cercando sul negozio italiano, al momento non è presente nulla del genere, ma è credibile che la pagina sia stata rimossa rapidamente.

Il post online dedicato alla demo di Phantom Blade Zero
Il post online dedicato alla demo di Phantom Blade Zero

È stato poi confermato che uno State of Play dedicato a Phantom Blade Zero è in arrivo il 17 agosto 2026, quindi è possibile che la demo venga resa disponibile immediatamente dopo la presentazione. Ovviamente per ora è solo una supposizione, ma i tempi e questa scoperta combaciano perfettamente.

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Phantom Blade Zero è in arrivo su PC e PS5 il 29 ottobre, ma c'è da domandarsi se la demo sarà pubblicata solo su PlayStation, magari come accordo tra Sony e S-Games, oppure se sarà resa disponibile anche su computer. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo.

Nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo provato Phantom Blade Zero.

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Una demo di Phantom Blade Zero appare sul PS Store brevemente: lo State of Play ha una data