Una demo di Phantom Blade Zero appare sul PS Store brevemente: lo State of Play ha una data

S-Games, il team di Phantom Blade Zero, ha recentemente affermato che arriverà "qualcosa di inaspettato" molto presto. Cosa potrebbe essere? La risposta potrebbe essere una demo, perlomeno stando a quanto scovato di recente da un utente online tramite il PS Store.
Vediamo cosa sappiamo.
I dettagli della demo di Phantom Blade Zero
Come potete vedere nell'immagine qui sotto, una demo di Phantom Blade Zero è stata scovata sul PS Store da un utente cinese. Cercando sul negozio italiano, al momento non è presente nulla del genere, ma è credibile che la pagina sia stata rimossa rapidamente.
È stato poi confermato che uno State of Play dedicato a Phantom Blade Zero è in arrivo il 17 agosto 2026, quindi è possibile che la demo venga resa disponibile immediatamente dopo la presentazione. Ovviamente per ora è solo una supposizione, ma i tempi e questa scoperta combaciano perfettamente.
Phantom Blade Zero è in arrivo su PC e PS5 il 29 ottobre, ma c'è da domandarsi se la demo sarà pubblicata solo su PlayStation, magari come accordo tra Sony e S-Games, oppure se sarà resa disponibile anche su computer. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo.
Nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo provato Phantom Blade Zero.