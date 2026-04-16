Gli autori di Phantom Blade Zero parlano del Wuxia e di come li abbia influenzati

"Allo stesso tempo, però, Soul comincerà a barcollare come se fosse brillo , dando vita a uno stile di combattimento elegante e imprevedibile. Ci sembra quasi di reinventare l'intero genere dei giochi d'azione, creando un nuovo modello che non sembra affatto fuori posto, perché questi movimenti sono sentimenti romantici già radicati nelle nostre ossa."

"Se i giocatori sconfiggono questo boss possono ottenere la sua Spada dell'Ubriaco , che permette al giocatore di eseguire schivate dell'ultimo secondo molto agili e contrattaccare in modo devastante", ha spiegato Liang.

Ad esempio, il combat director Yang Liu ha parlato del Pugno dell'Ubriaco , uno stile molto comune nei film Wuxia e Kung Fu, e il game director Soulframe Liang ha descritto la creazione di un boss che racchiudesse quel tipo di cultura: un nemico che beve per accumulare energia e, una volta ubriaco, rende imprevedibili i propri movimenti.

Gli sviluppatori di Phantom Blade Zero hanno parlato del Wuxia in un video diario, spiegando come questo filone abbia influenzato il gioco sotto diversi aspetti, dagli stili di combattimento all'approccio alla narrazione e alla caratterizzazione dei personaggi.

La definizione di Wuxia

"Spesso parliamo di 'Wuxia' come di un'unica cosa, ma ha due aspetti: 'Wu' e 'Xia'", ha detto il game director. "'Wu' è l'espressione esterna, l'azione fisica, il combattimento. L'anno scorso abbiamo visitato molte scuole di arti marziali e siamo tornati nel nostro studio di motion capture per trasformare tutto ciò che abbiamo imparato in dati per il gioco", il cui sviluppo è quasi completo.

"Tuttavia l'aspetto 'Xia' è in realtà più importante. Se 'Wu' è l'esterno, 'Xia' è l'interno. Il suo spirito principale è che, anche quando Soul si trova in gravi difficoltà, il suo primo pensiero è rivolto agli altri e a come illuminare la via per chi lo circonda."

"L'anno scorso abbiamo detto che il protagonista 'cerca il suo cuore', e ciò ha due significati: il primo è fisico, poiché il suo cuore è ferito a morte. C'è un modo per salvarlo nel Wulin? Può il giocatore usare questi sessantasei giorni per trovare una cura?"

"Il secondo livello, il più importante, riguarda però il salvataggio della sua anima. Soul era un artista marziale d'élite all'interno dell'Ordine, ha passato la vita a combattere per loro, ma quella era vera vita? Era solo uno strumento, una pedina. Nei suoi ultimi giorni vuole vivere e prendere le proprie decisioni."