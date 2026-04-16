Il monitor da gaming AOC è in promo al minimo storico su Amazon: 27", 4K, refresh rate da 160Hz e tempo di risposta da 1ms

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming AOC: lo sconto attivo è del 23% per un costo finale d'acquisto di 399€, suo minimo storico. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Dotato di una risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel), questo monitor riesce ad offrire immagini estremamente dettagliate e nitide, valorizzando ogni contenuto visivo con grande precisione. Il formato 16:9 e la superficie opaca contribuiscono a migliorare l'esperienza visiva, riducendo riflessi e distrazioni.
Ulteriori dettagli sul monitor
Tra i punti di forza spiccano la frequenza di aggiornamento a 160Hz e il tempo di risposta di appena 1 millisecondo, caratteristiche fondamentali per un gameplay fluido e reattivo. La compatibilità con tecnologia G-Sync garantisce inoltre un'esperienza senza tearing o stuttering, rendendo ogni movimento sullo schermo più naturale e continuo.
Il monitor offre anche ampi angoli di visione fino a 178°, risultando perfetto per il lavoro collaborativo o la visione condivisa. La tecnologia senza sfarfallio aiuta a ridurre l'affaticamento visivo, permettendo sessioni prolungate senza fastidi agli occhi. Dal punto di vista estetico, il design senza cornici su tre lati dona un aspetto moderno e minimale, ideale anche per configurazioni multi-monitor