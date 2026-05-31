Il pad Xbox Wireless Controller Carbon Black è in offerta su Amazon Italia

L'Xbox Wireless Controller Carbon Black è disponibile su Amazon al prezzo di 39,92€ invece di 64,99€, con uno sconto del 39%. Si tratta di una delle offerte più interessanti attualmente disponibili per chi cerca un controller ufficiale Microsoft da utilizzare su console, PC o dispositivi mobili. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Il modello Carbon Black rappresenta la versione standard del controller Xbox di ultima generazione, caratterizzato da un design aggiornato che punta a migliorare comfort e precisione durante le sessioni di gioco. Le superfici sagomate e le impugnature antiscivolo presenti sui grilletti, sui pulsanti dorsali e sul retro aiutano a mantenere una presa sicura anche nelle partite più intense.

Un controller versatile per ogni piattaforma

Uno dei principali punti di forza del controller Xbox è la sua versatilità. Oltre a funzionare perfettamente con Xbox Series X|S e Xbox One, può essere collegato anche a PC Windows 10 e 11, smartphone Android, iPhone e iPad. La possibilità di associare più dispositivi e passare rapidamente da uno all'altro rende il controller particolarmente pratico per chi gioca su piattaforme differenti.

La presenza della porta USB-C consente inoltre una connessione immediata via cavo, mentre il jack audio da 3,5 mm permette di collegare direttamente cuffie compatibili senza dover utilizzare adattatori aggiuntivi.