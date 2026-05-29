Un folle viaggio nella parodia dei videogiochi: Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 in sconto su Instant Gaming

Gli appassionati di giochi di ruolo di matrice giapponese che cercano un'esperienza fuori dagli schemi e ricca di sana ironia troveranno pane per i loro denti in Hyperdimension Neptunia Re;Birth1. La celebre saga di Idea Factory ha saputo conquistare una solida nicchia di cultori grazie a una narrazione che mette alla berlina l'intera industria videoludica, trasformando la storica "guerra delle console" in uno scontro ravvicinato tra divinità protettrici. Per recuperare questo iconico punto di partenza della serie su Steam, l'attuale riduzione di prezzo rappresenta l'occasione ideale. Potete farlo vostro cliccando sul box posizionato in questa pagina oppure sfruttando il link diretto alla pagina prodotto.
Un costo microscopico per decine di ore di satira e combattimenti
La riduzione applicata consente di riscattare la chiave digitale per computer abbattendo il classico sborso richiesto nei negozi digitali italiani, solitamente fisso a 15,00 €. Sulla vetrina dello store la promozione viene presentata con un taglio del 77% calcolato sul valore base al netto delle imposte, traducendosi in appena 3,39 € (IVA esclusa). Al momento del pagamento nel carrello, applicando l'aliquota del 22% prevista in Italia, la spesa finale da corrispondere si fissa a 4,14 €. Questo significa che il risparmio effettivo calcolato sul prezzo finale e rapportato al listino originale corrisponde al 72,40%.
A fronte di un esborso inferiore a quello di una colazione al bar, ci si assicura un pacchetto completo caratterizzato da un sistema di combattimento a turni dinamico, dialoghi che distruggono costantemente la quarta parete e una forte componente nostalgica, ottima per chi desidera riscoprire un piccolo cult intramontabile.
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