Il secondo trailer di Avengers: Doomsday rivela qualcosa su Doom

Marvel Studios ha pubblicato il secondo trailer di Avengers: Doomsday in occasione del D23, rivelando qualcosa su Doom: potete vederlo qui sotto, se non l'avete già fatto, nella versione doppiata in italiano.

Il potente villain interpretato da Robert Downey Jr. è ben noto agli appassionati di fumetti Marvel ed è già comparso nelle diverse pellicole dedicate ai Fantastici Quattro, sebbene in Doomsday lo vedremo debuttare all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Le sue origini in questo caso sembrano attingere alla tradizione più che inventarsi qualcosa di nuovo: amico di Reed Richards e di Sue Storm, Victor ha perso "tutto ciò che amava" ed evidentemente questo evento è bastato per farlo impazzire.

Il trailer, peraltro, ribadisce che ci troviamo di fronte a una versione davvero potente di Doom, capace di non battere ciglio di fronte all'assalto di Thor e dunque più forte persino di Thanos, come accaduto nella saga di Secret Wars: sia l'originale del 1984 che quella del 2015.