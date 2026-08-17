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La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 includerà una missione della campagna

La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 includerà una missione tratta dalla campagna, che gli sviluppatori hanno presentato con un teaser.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/08/2026
Uno dei personaggi di Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
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La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 includerà una missione della campagna intitolata "Trincerati", che gli sviluppatori hanno presentato con il teaser qui sotto e che è stato rilanciato anche da Asha Sharma in persona.

A quanto pare la missione in questione ci vedrà appunto combattere nelle trincee create per il conflitto che fa da sfondo all'esperienza di Modern Warfare 4, preparandoci agli improvvisi assalti dei nemici e alle rocambolesche fughe da una postazione all'altra.

Tutto intorno si vedono fragorose esplosioni, mezzi blindati pronti alla battaglia, gruppi di soldati che si affrontano ad armi spianate e il resto della nostra squadra pronto a supportarci anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Call of Duty Next 2026 ha una data e un orario, mostrerà il gameplay di Modern Warfare 4 Call of Duty Next 2026 ha una data e un orario, mostrerà il gameplay di Modern Warfare 4

Come già riportato, la beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 partirà in concomitanza con l'evento Call of Duty Next, in cui verrà presentato il gameplay del nuovo capitolo della serie Activision: l'appuntamento è fissato al 21 agosto.

I contenuti della beta

Le date della beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 vedranno la presenza di due differenti sessioni: la prima in accesso anticipato, che si svolgerà dal 21 al 25 agosto; e la seconda, aperta a tutti, che avrà luogo dal 28 agosto al 1 settembre.

La missione "Trincerati", ad ogni modo, sarà solo uno dei tanti contenuti della beta, che includerà anche sei mappe multiplayer che potremo visitare all'interno di ben nove differenti modalità competitive.

Si le mappe che le modalità vedranno inoltre l'arrivo di ulteriori aggiunte durante la fase aperta della beta, quella che si svolgerà come detto dal 28 agosto al 1 settembre.

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