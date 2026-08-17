La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 includerà una missione della campagna intitolata "Trincerati", che gli sviluppatori hanno presentato con il teaser qui sotto e che è stato rilanciato anche da Asha Sharma in persona.

A quanto pare la missione in questione ci vedrà appunto combattere nelle trincee create per il conflitto che fa da sfondo all'esperienza di Modern Warfare 4, preparandoci agli improvvisi assalti dei nemici e alle rocambolesche fughe da una postazione all'altra.

Tutto intorno si vedono fragorose esplosioni, mezzi blindati pronti alla battaglia, gruppi di soldati che si affrontano ad armi spianate e il resto della nostra squadra pronto a supportarci anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Come già riportato, la beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 partirà in concomitanza con l'evento Call of Duty Next, in cui verrà presentato il gameplay del nuovo capitolo della serie Activision: l'appuntamento è fissato al 21 agosto.