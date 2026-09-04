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I produttori di cheat per Call of Duty hanno cominciato a pentirsi

Colpiti dalle azioni legali di Activision, i produttori di cheat per Call of Duty hanno cominciato a pentirsi del proprio operato, e qualcuno di loro si sta scusando con gli utenti.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/09/2026
Alcuni dei personaggi di Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
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A quanto pare i produttori di cheat per Call of Duty hanno cominciato a pentirsi amaramente del proprio operato: colpiti dalle azioni legali di Activision, sviluppatori e rivenditori di questi sistemi si stanno scusando con gli utenti.

"Chiedo sinceramente scusa alla community di Call of Duty e ad Activision", si legge in un post pubblicato dall'autore dei cheat Zenith e Devware. "Ho contribuito a creare e vendere cheat che hanno danneggiato il gioco e penalizzato ingiustamente i giocatori onesti."

"Activision mi ha scoperto e ho chiuso definitivamente tutti i miei servizi. Non svilupperò né distribuirò mai più cheat. Se state creando sistemi del genere, vi consiglio vivamente di smettere adesso: Activision scoprirà anche voi."

La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 ci catapulta nella guerra, quella vera. Anche su Switch 2 La beta di Call of Duty: Modern Warfare 4 ci catapulta nella guerra, quella vera. Anche su Switch 2

"Questo è ciò che significa portare la lotta contro i venditori di cheat direttamente a casa loro", ha commentato il profilo ufficiale di Call of Duty. "E non sono gli unici sviluppatori di cheat che abbiamo messo nel mirino: siamo stati impegnati a perseguire i venditori illegali per proteggere il fair play."

La battaglia finale

Call of Duty sta colpendo direttamente i produttori di cheat e sembra che questa strategia stia dando i suoi frutti, costringendo sviluppatori e rivenditori di sistemi simili a interrompere immediatamente le proprie attività.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Naturalnente questo approccio viene portato avanti da Activision di pari passo con le tecnologie messe a punto da Team RICOCHET: "Nel corso di entrambi i weekend della beta abbiamo adattato i sistemi di rilevamento, intrapreso azioni contro i trasgressori e imparato di più su come gli sviluppatori di cheat stanno cercando di attaccare il gioco."

"Si tratta di un lavoro che non finisce mai. Testiamo e convalidiamo costantemente i nostri strumenti. Durante questo processo abbiamo scoperto un'interazione imprevista tra alcuni sistemi di rilevamento, sistemando tutti gli account interessati e risolvendo il problema: faremo tesoro di quanto appreso per il futuro."

"Al lancio di Call of Duty: Modern Warfare 4 introdurremo inoltre nuove protezioni di RICOCHET Anti-Cheat progettate per limitare ciò che i software di cheat possono vedere e ostacolando ulteriormente l'efficacia dei wallhack."

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