A quanto pare i produttori di cheat per Call of Duty hanno cominciato a pentirsi amaramente del proprio operato: colpiti dalle azioni legali di Activision, sviluppatori e rivenditori di questi sistemi si stanno scusando con gli utenti.
"Chiedo sinceramente scusa alla community di Call of Duty e ad Activision", si legge in un post pubblicato dall'autore dei cheat Zenith e Devware. "Ho contribuito a creare e vendere cheat che hanno danneggiato il gioco e penalizzato ingiustamente i giocatori onesti."
"Activision mi ha scoperto e ho chiuso definitivamente tutti i miei servizi. Non svilupperò né distribuirò mai più cheat. Se state creando sistemi del genere, vi consiglio vivamente di smettere adesso: Activision scoprirà anche voi."
"Questo è ciò che significa portare la lotta contro i venditori di cheat direttamente a casa loro", ha commentato il profilo ufficiale di Call of Duty. "E non sono gli unici sviluppatori di cheat che abbiamo messo nel mirino: siamo stati impegnati a perseguire i venditori illegali per proteggere il fair play."
La battaglia finale
Call of Duty sta colpendo direttamente i produttori di cheat e sembra che questa strategia stia dando i suoi frutti, costringendo sviluppatori e rivenditori di sistemi simili a interrompere immediatamente le proprie attività.
Naturalnente questo approccio viene portato avanti da Activision di pari passo con le tecnologie messe a punto da Team RICOCHET: "Nel corso di entrambi i weekend della beta abbiamo adattato i sistemi di rilevamento, intrapreso azioni contro i trasgressori e imparato di più su come gli sviluppatori di cheat stanno cercando di attaccare il gioco."
"Si tratta di un lavoro che non finisce mai. Testiamo e convalidiamo costantemente i nostri strumenti. Durante questo processo abbiamo scoperto un'interazione imprevista tra alcuni sistemi di rilevamento, sistemando tutti gli account interessati e risolvendo il problema: faremo tesoro di quanto appreso per il futuro."
"Al lancio di Call of Duty: Modern Warfare 4 introdurremo inoltre nuove protezioni di RICOCHET Anti-Cheat progettate per limitare ciò che i software di cheat possono vedere e ostacolando ulteriormente l'efficacia dei wallhack."