A quanto pare i produttori di cheat per Call of Duty hanno cominciato a pentirsi amaramente del proprio operato: colpiti dalle azioni legali di Activision, sviluppatori e rivenditori di questi sistemi si stanno scusando con gli utenti.

"Chiedo sinceramente scusa alla community di Call of Duty e ad Activision", si legge in un post pubblicato dall'autore dei cheat Zenith e Devware. "Ho contribuito a creare e vendere cheat che hanno danneggiato il gioco e penalizzato ingiustamente i giocatori onesti."

"Activision mi ha scoperto e ho chiuso definitivamente tutti i miei servizi. Non svilupperò né distribuirò mai più cheat. Se state creando sistemi del genere, vi consiglio vivamente di smettere adesso: Activision scoprirà anche voi."

"Questo è ciò che significa portare la lotta contro i venditori di cheat direttamente a casa loro", ha commentato il profilo ufficiale di Call of Duty. "E non sono gli unici sviluppatori di cheat che abbiamo messo nel mirino: siamo stati impegnati a perseguire i venditori illegali per proteggere il fair play."