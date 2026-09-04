Onimusha: Way of the Sword è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio in italiano

Capcom ha annunciato che Onimusha: Way of the Sword è disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, come conferma lo spettacolare trailer di lancio in italiano del gioco.
Dopo un'attesa durata ben vent'anni, la celebre serie è tornata con un capitolo che punta tutto su entusiasmanti duelli con la spada, combattimenti corpo a corpo e abilità sovrannaturali, sullo sfondo di una versione dark fantasy del Giappone del periodo Edo.
Onimusha: Way of the Sword conduce infatti i giocatori in una Kyoto distorta, nella quale luoghi realmente esistenti, miti locali e personaggi storici vengono reinterpretati all'interno di un universo caratterizzato da atmosfere cupe e dalla presenza dei demoni Genma.
Protagonista dell'avventura è Musashi Miyamoto, un saurai destinato a diventare una figura leggendaria della storia giapponese: la sua rappresentazione nel gioco trae ispirazione anche dall'attore Toshiro Mifune, che ha interpretato questo ruolo in diversi film classici.