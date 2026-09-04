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Onimusha: Way of the Sword è disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio in italiano

Capcom ha annunciato che Onimusha: Way of the Sword è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, come conferma il trailer di lancio in italiano.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/09/2026
Musashi Miyamoto in Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Capcom ha annunciato che Onimusha: Way of the Sword è disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, come conferma lo spettacolare trailer di lancio in italiano del gioco.

Dopo un'attesa durata ben vent'anni, la celebre serie è tornata con un capitolo che punta tutto su entusiasmanti duelli con la spada, combattimenti corpo a corpo e abilità sovrannaturali, sullo sfondo di una versione dark fantasy del Giappone del periodo Edo.

Onimusha: Way of the Sword conduce infatti i giocatori in una Kyoto distorta, nella quale luoghi realmente esistenti, miti locali e personaggi storici vengono reinterpretati all'interno di un universo caratterizzato da atmosfere cupe e dalla presenza dei demoni Genma.

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Protagonista dell'avventura è Musashi Miyamoto, un saurai destinato a diventare una figura leggendaria della storia giapponese: la sua rappresentazione nel gioco trae ispirazione anche dall'attore Toshiro Mifune, che ha interpretato questo ruolo in diversi film classici.

Un'avventura appassionante

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Onimusha: Way of the Sword racconta di come Musashi sia stato scelto come campione fra gli uomini per fermare la minaccia dei Genma: una missione che il samurai dovrà portare a termine sfruttando i poteri del Guanto di Oni.

A caratterizzare fortemente il gioco Capcom è il suo eccellente sistema di combattimento, che ci mette a disposizione un ampio repertorio di mosse offensive e manovre difensive tramite cui concludere ogni scontro con successo o ribaltare l'esito di un duello che ci ha visto in difficoltà.

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