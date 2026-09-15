Onimusha e The Blood of Dawnwalker continuano a contendersi la classifica vendite in UK

In questo caso, con le vendite che si riferiscono alla settimana conclusasi il 13 settembre, vediamo un avvicendamento al vertice, con Onimusha: Way of the Sword che ha conquistato il primo posto relegando il gioco di Rebel Wolves al secondo e continuando lo scontro diretto.

La top ten settimanale in UK

È evidente che il gioco Capcom e quello Rebel Wolves stanno ricevendo ottime risposte dal pubblico, e questo anche sul fronte delle vendite fisiche, considerando che sono queste quelle che vengono tracciate da GfK e riportate nella classifica.

Chiaramente si tratta sempre di una visione alquanto parziale del mercato, visto che gran parte di queste avviene principalmente in digitale.

Vediamo dunque la top ten della settimana appena trascorsa nel Regno Unito:

Onimusha: Way of the Sword The Blood of Dawnwalker Pokémon Pokopia Mario Kart World Tomodachi Life: Una Vita da Sogno Mortal Kombat 1 EA Sports FC 26 007 First Light The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition Hogwarts Legacy

Per il resto, proseguono le ottime performance di Pokémon Pokopia, Mario Kart World e Tomodachi Life: Una Vita da Sogno.