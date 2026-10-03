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Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia regaleranno un leggendario con l'update per Pokémon Home

Con l'arrivo dell'aggiornamento che introduce il supporto a Pokémon Home, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia consentiranno di ottenere il Pokémon leggendario Celebi al completamento.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/10/2026
I leggendari di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia si apprestano a ricevere un importante aggiornamento la prossima settimana, che introdurrà il supporto a Pokémon Home ma consentirà anche di ottenere un Pokémon leggendario per l'occasione, dunque si consiglia di tenere presente la cosa.

Come abbiamo visto, l'aggiornamento che introduce il supporto a Pokémon Home di Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia ha la data ufficiale fissata per il 7 ottobre, ma in tale giorno non si prospetta solo l'aggiunta con il supporto per le funzionalità di Home, bensì anche una sorpresa interessante per tutti i giocatori.

Durante la stessa giornata sarà infatti possibile conquistare Celebi, un Pokémon leggendario, che verrà aggiunto alla banca dati di Pokémon Home nel caso in cui si concluda il Pokédex di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Un'ambita ricompensa

La ricompensa non è dunque semplicissima da ottenere, ma rappresenta uno stimolo in più per completare i giochi in questione: una volta raggiunto l'obiettivo di riempire completamente il Pokédex, si potrà ricevere Celebi all'interno di Pokémon Home, dunque utilizzabile anche negli altri titoli compatibile con l'app e con Pokédex corrispondente.

Un Celebi nel bosco
Un Celebi nel bosco

Per poter accedere alla funzione è necessario aggiornare l'app alla versione 4.1.0, e Celebi dovrebbe comparire nella versione mobile di Pokémon Home come regalo.

La carta "Pikachu con impermeabile" venduta per 8,4 milioni di dollari: è la seconda più costosa di sempre La carta Pikachu con impermeabile venduta per 8,4 milioni di dollari: è la seconda più costosa di sempre

In base a quanto riferito da varie fonti, questa versione di Celebi dovrebbe essere la stessa che era stata distribuita attraverso la funzione del regalo misterioso nel lontano 2006, dunque un recupero storico in tutto e per tutto.

Come effetto dell'aggiornamento, inoltre, coloro che sono abbonati al piano Premium di Pokémon Home potranno incrementare la quantità di slot nell'app da 6000 a 9000. Nel frattempo, proprio nei giorni scorsi sono emerse voci di corridoio sul possibile arrivo anche di Pokémon Rubino e Zaffiro su Nintendo Switch, dunque restiamo in attesa di eventuali informazioni al riguardo.

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