Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia regaleranno un leggendario con l'update per Pokémon Home

Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia si apprestano a ricevere un importante aggiornamento la prossima settimana, che introdurrà il supporto a Pokémon Home ma consentirà anche di ottenere un Pokémon leggendario per l'occasione, dunque si consiglia di tenere presente la cosa.

Come abbiamo visto, l'aggiornamento che introduce il supporto a Pokémon Home di Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia ha la data ufficiale fissata per il 7 ottobre, ma in tale giorno non si prospetta solo l'aggiunta con il supporto per le funzionalità di Home, bensì anche una sorpresa interessante per tutti i giocatori.

Durante la stessa giornata sarà infatti possibile conquistare Celebi, un Pokémon leggendario, che verrà aggiunto alla banca dati di Pokémon Home nel caso in cui si concluda il Pokédex di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.