Capcom vuole trasformare il RE Engine di Resident Evil e Monster Hunter in un motore "potenziato dall'IA"

Durante la conferenza tecnica Capcom Open Conference RE: 2026, il programmatore Satoshi Ishida ha presentato il progetto REX, un percorso di miglioramento graduale che punta a trasformare il RE Engine in un vero e proprio "AI‑generation game engine" , ovvero un motore potenziato dall'intelligenza artificiale per automatizzare e velocizzare parti del processo di sviluppo .

Capcom ha annunciato un piano ambizioso per il futuro del RE Engine , il motore grafico alla base di praticamente tutti i giochi della compagnia: da Resident Evil Requiem a Monster Hunter Wilds , passando per Pragmata e Onimusha: Way of the Sword.

L’IA per semplificare il lavoro, non per generare asset

Secondo quanto riportato da GameBiz, Ishida ha identificato tre problemi chiave nello sviluppo moderno: la mole crescente dei contenuti rende lente anche le operazioni più semplici; l'aumento del personale richiede strumenti più accessibili; e l'integrazione dell'intelligenza artificiale è ormai "una condizione essenziale" per ottimizzare tempi e costi.

Il progetto REX nasce per rispondere a queste esigenze, migliorando efficienza, performance, strumenti, test QA e pipeline interne. Capcom ha scelto di non creare un nuovo motore da zero, ma di evolvere progressivamente il RE Engine, rendendolo più modulare, più standardizzato e più adatto a essere compreso e utilizzato dall'AI. Alcune componenti saranno persino rese open‑source per facilitare il training dei modelli.

Il report di GameBiz spiega che REX punta a unificare il sistema del RE Engine sotto "il linguaggio di programmazione più comune al mondo", così da semplificare il lavoro degli sviluppatori e, allo stesso tempo, permettere all'AI di interagire più facilmente con il motore. L'obiettivo dichiarato da Capcom è costruire un futuro in cui "creiamo giochi insieme all'AI": non per generare asset o artwork, ma per velocizzare e automatizzare processi complessi, riducendo il carico manuale.

Una posizione coerente con quanto Capcom aveva già dichiarato nel marzo 2026, quando aveva precisato che non avrebbe implementato asset generati dall'IA, sfruttandola piuttosto per migliorare efficienza e produttiva, tramite applicazioni in grafica, audio e programmazione.

L'annuncio arriva in un periodo estremamente prolifico per la compagnia: oltre a Resident Evil Requiem, Capcom ha pubblicato Pragmata e Onimusha: Way of the Sword, entrambi accolti positivamente da critica e pubblico, mentre il 9 ottobre arriverà Dragon's Dogma 2: Dark Arisen. E non solo videogiochi: nelle sale è arrivato il nuovo film di Resident Evil diretto da Zach Cregger, mentre il live action di Street Fighter debutterà in Italia il 15 ottobre.