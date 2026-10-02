PS5 si aggiorna con due piccole correzioni, dopo la novità del QSSR

PlayStation ha pubblicato un nuovo aggiornamento per PS5 , la sua console base di questa generazione, e per PS5 Pro, il modello potenziato. Si tratta del primo update di ottobre: dovremo vedere se sarà anche l'unico.

Cos'è in breve il QSSR

Nella giornata di ieri è arrivato l'aggiornamento che ha introdotto il QRSS anche su PS5, si tratta del Quick Spectral Super Resolution, il nuovo upscaler AI per il modello base di PS5. Ricordiamo infatti che PS5 Pro può utilizzare il PSSR per migliorare le prestazioni e la qualità grafica.

PS5 non aveva questa funzionalità, ma ora anche il modello base può sfruttare una tecnologia simile per chi non vuole passare al modello più costoso delle console di Sony. Per ora la sua disponibilità è molto limitata, ma è disponibile per Marvel's Wolverine e Ghost of Yotei. Supponiamo che nel tempo sarà ampliato a nuovi titoli.

Forse, l'aggiornamento di PS5 odierno è legato anche al QSSR, sebbene non venga indicato nelle note ufficiali. Ciò detto, non ci resta che attendere un nuovo update. Il precedente firmware era stato pubblicato alcune settimane fa, sia per PS4 che per PS5.