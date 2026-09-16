PS4 e PS5 si aggiornano: ecco la lista di novità del nuovo firmware

Sony ha reso disponibile un nuovo aggiornamento del sistema operativo di PlayStation 4 e di PlayStation 5 . Nel caso di PS4 si tratta dell'update 14.00, mentre su PS5 si chiama 26.06-14.00.00.39.

I dettagli sugli aggiornamenti per PS4 e PS5

PS4 propone un classico e semplice "miglioramento delle prestazioni e della stabilità di sistema", che probabilmente serve anche ad aggiornare le funzionalità di sicurezza per combattere la pirateria. Oramai non dobbiamo aspettarci molto di più dalla console.

PS5, invece, può vantare svariate novità. Si inizia con l'attivazione del PSSR potenziato per migliorare la qualità della grafica dei giochi su PS5 Pro: ora è l'impostazione di default. Potete ovviamente disattivarla, se per qualche motivo non la volete utilizzare.

È anche possibile indicare a schermo chi sta parlando nella chat vocale, con un indicatore che può essere posizionato liberamente sullo schermo tramite le impostazioni. Inoltre, è ora presente nella schermata di Benvenuto un nuovo widget, pensato per mostrare le attività della community. Potete impostarlo in base ai giochi multigiocatore di punta del momento o in base alla Top 10 dei giochi più giocati nell'ultima settimana nella propria nazione o regione.

Inoltre, è stata modificata l'impostazione dello spegnimento del Bluetooth: se non è attivo, non si potrà usare la modalità riposo e non si potrà usare la funzione HDMI Device Link. Si tratta di un'impostazione pensata prima di tutto per gli eventi eSport, quindi non dovete mai disattivare il Bluetooth. Infine, sono state migliorate le prestazioni e la stabilità di sistema.

Segnaliamo infine che lo sciopero degli utenti PS5 non ha prodotto risultati apprezzabili.