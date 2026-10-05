Questa PS5 Pro "Cardboard Box Edition" funziona dopo un anno ed è costata solo $100

Nel corso degli anni la community di appassionati si è dilettata in numerosi progetti di modding volti a modificare il form factor delle console o a renderle portatili. Tuttavia, l'iniziativa intrapresa dall'utente Reddit bayareapyro ha una storia decisamente peculiare, nata da una restituzione al limite dell'assurdo. Un cliente si è infatti presentato nel suo banco dei pegni con la sola scheda madre e la componentistica interna di una PlayStation 5 Pro: l'uomo aveva rimosso tutti gli elementi elettronici per poi restituire la scocca vuota a Walmart e ottenere un rimborso completo (per chiarezza, è una truffa, non fatelo). Il proprietario del negozio ha quindi colto l'occasione e ha acquistato l'hardware "nudo" per uso personale offrendo la cifra di 100 dollari.

Una soluzione casalinga che resiste al tempo Una volta portati a casa i componenti vitali della console, l'appassionato li ha posizionati all'interno di una comune scatola di cartone. La pubblicazione delle prime immagini sul subreddit dedicato a PS5 Pro aveva scatenato un'ondata di commenti negativi, con molti utenti convinti che il sistema avrebbe avuto vita breve a causa della mancanza del sistema di raffreddamento integrato e dei rischi legati all'accumulo di polvere. Naked Ps5 Pro still running 1 year later

by u/bayareapyro in PS5pro A un anno di distanza, invece, la cosiddetta "Cardboard Box Edition" continua a funzionare senza problemi, dimostrandosi pronta anche per l'arrivo di Grand Theft Auto VI. "La uso quotidianamente per PSVR2, che è il modo più gravoso per mettere alla prova PS5 Pro. Non essendo inserita nella scocca originale, progettata per raffreddare il sistema con la ventola integrata, impiego un ventilatore esterno per assicurarmi che rimanga fresca. Non potrei essere più felice: ho risparmiato 800 dollari." L'utente ha inoltre chiarito la questione relativa alla polvere: in assenza di una struttura chiusa con griglie di ventilazione su cui accumularsi fino a ostruire i flussi d'aria, la polvere non crea problemi al circuito libero. L'unico vincolo risiede nell'obbligo di mantenere sempre in funzione la ventilazione ausiliaria, poiché senza di essa il sistema andrebbe in surriscaldamento in circa 30 minuti durante l'esecuzione di giochi in realtà virtuale o di titoli esigenti come Crimson Desert.