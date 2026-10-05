WhatsApp può bloccarvi l'accesso se non aggiornate il sistema operativo su iPhone e Android

La novità viene applicata direttamente dai server di WhatsApp, quindi non richiede necessariamente un aggiornamento dell'app. La distribuzione è graduale e interessa al momento solo determinati account. Quando il controllo viene attivato, WhatsApp mostra una schermata che invita ad aggiornare il software del dispositivo prima di procedere.

WhatsApp sta rafforzando i controlli sulla sicurezza degli account con una nuova misura che interessa direttamente il dispositivo utilizzato per accedere al servizio. Alcuni utenti Android e iOS potrebbero infatti trovarsi davanti a un blocco del login se il sistema operativo installato non rispetta più i requisiti minimi di sicurezza.

WhatsApp richiede un sistema operativo aggiornato per effettuare il login

Il funzionamento è piuttosto diretto. Se il dispositivo utilizza una versione del sistema operativo considerata troppo vecchia, WhatsApp impedisce di completare l'accesso e indica di aprire le impostazioni dello smartphone per installare l'ultimo aggiornamento disponibile. La schermata fornisce anche indicazioni per controllare quale versione del software è installata, così da aiutare chi non conosce esattamente lo stato di aggiornamento del proprio dispositivo. Una volta completato l'update, sarà possibile tornare su WhatsApp e procedere normalmente con il login.

La schermata che blocca l'accesso se il sistema operativo è troppo vecchio

Non è previsto un pulsante per ignorare il controllo. La misura, infatti, è pensata proprio per evitare che WhatsApp venga utilizzato su dispositivi il cui sistema operativo non garantisce più un livello di sicurezza sufficiente. Il motivo riguarda una distinzione importante. La crittografia end-to-end protegge i messaggi durante la comunicazione, ma non può impedire a un eventuale malware già presente sul dispositivo di accedere ai dati prima che vengano cifrati o dopo la loro decodifica. Un sistema operativo obsoleto può contenere vulnerabilità già note e rappresentare quindi un punto debole per tutte le applicazioni installate, non soltanto per WhatsApp.

Il nuovo controllo non indica quindi la presenza di una vulnerabilità critica nell'applicazione. WhatsApp sta piuttosto rendendo più evidente la dipendenza della sicurezza dell'app da quella del sistema operativo sottostante, impedendo l'accesso quando quest'ultimo non soddisfa più determinati requisiti.

La richiesta di aggiornare il sistema operativo si aggiunge ad altri interventi recenti. WhatsApp ha introdotto avvisi per chi utilizza client Web non ufficiali, sta sviluppando strumenti per individuare comportamenti sospetti nelle conversazioni e ha iniziato a distribuire Restricted Chat, che limita alcune funzioni e impedisce l'accesso a determinate chat dai dispositivi collegati.

Il nuovo controllo viene distribuito sia su Android sia su iOS, ma non è ancora chiaro quali versioni specifiche dei sistemi operativi facciano scattare il blocco. WhatsApp non ha infatti pubblicato un elenco dettagliato delle versioni interessate. Gli utenti che non visualizzano ancora l'avviso possono quindi continuare a utilizzare WhatsApp normalmente. Il controllo potrebbe però comparire in futuro qualora il sistema operativo del dispositivo scendesse al di sotto dei requisiti minimi stabiliti dal servizio.

E voi? Avete mai visto la schermata di blocco di accesso per sistema operativo obsoleto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.