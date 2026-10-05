Le cuffie da gaming GXTrust Rayne sono in sconto del 50% su Amazon: acquistale al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulle cuffie GXTrust Rayne: l'offerta prevede uno sconto attivo del 50% per un costo finale di 9,99€ (minimo storico). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Le cuffie GXTrust Rayne sono pensate per offrire comodità e libertà durante le sessioni di gioco, grazie a un design leggero progettato per essere indossato a lungo. I morbidi cuscinetti over-ear avvolgono le orecchie, mentre l'archetto regolabile permette di adattare facilmente le cuffie alle proprie esigenze. L'esperienza di gioco può essere accompagnata da un'illuminazione LED multicolore alimentata tramite USB.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Per quanto riguarda l'audio, le cuffie integrano potenti driver da 50 mm, progettati per offrire un suono di alta qualità e accompagnare il giocatore durante le sessioni di gioco. L'obiettivo è garantire un'esperienza sonora immersiva, portando l'audio direttamente al centro dell'azione.
Le Rayne dispongono inoltre di un microfono integrato pensato per essere utilizzato quando necessario. Quando non serve, può essere ripiegato all'interno delle cuffie, evitando così che possa intralciare durante il gioco.
La compatibilità multipiattaforma completa la dotazione. Le cuffie possono essere utilizzate con PC, laptop, smartphone e console, collegandosi ai dispositivi tramite una connessione audio da 3,5 mm.