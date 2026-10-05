Disney rende gratis i primi tre episodi di WandaVision in vista di VisionQuest

In vista del debutto di VisionQuest, Disney e Marvel stanno riportando l'attenzione sulla storia di Wanda Maximoff e Visione rendendo disponibili gratuitamente su YouTube i primi tre episodi di WandaVision. Si tratta della serie che nel 2021 ha inaugurato il percorso delle produzioni Marvel Studios realizzate appositamente per Disney+, dando il via a una trilogia narrativa proseguita con Agatha All Along nel 2024 e destinata a concludersi proprio con VisionQuest.

Attenzione, perché stiamo per parlare apertamente delle trame delle varie serie TV e film citati. Se non volete avere anticipazioni, non leggete oltre.