Disney rende gratis i primi tre episodi di WandaVision in vista di VisionQuest

In vista del debutto di VisionQuest, Disney e Marvel stanno riportando l'attenzione sulla storia di Wanda Maximoff e Visione rendendo disponibili gratuitamente su YouTube i primi tre episodi di WandaVision. Si tratta della serie che nel 2021 ha inaugurato il percorso delle produzioni Marvel Studios realizzate appositamente per Disney+, dando il via a una trilogia narrativa proseguita con Agatha All Along nel 2024 e destinata a concludersi proprio con VisionQuest.
Attenzione, perché stiamo per parlare apertamente delle trame delle varie serie TV e film citati. Se non volete avere anticipazioni, non leggete oltre.
I tre episodi
WandaVision riprende la storia di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Wanda vive apparentemente una tranquilla vita di periferia insieme a Visione, interpretato da Paul Bettany, nonostante quest'ultimo fosse morto in Avengers: Infinity War per mano di Thanos. La serie utilizza quindi l'ambientazione da sitcom, con episodi ispirati a diverse epoche della televisione americana, per raccontare il lutto e il percorso psicologico di Wanda.
Disney non ha chiarito per quanto tempo i tre episodi resteranno disponibili gratuitamente su YouTube. Potrebbero quindi essere rimossi una volta entrato nel vivo il lancio di VisionQuest, anche se per il momento rappresentano un modo facile per recuperare gli avvenimenti principali di WandaVision senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento a Disney+.
Chi volesse proseguire con la storia dovrà comunque rivolgersi alla piattaforma streaming, dove è disponibile l'intera prima stagione composta da nove episodi. Il nuovo capitolo della trilogia sarà VisionQuest, in arrivo su Disney+ il 14 ottobre con una première composta da due episodi. La serie seguirà Visione tornato in vita dopo gli eventi di WandaVision, impegnato a capire quale sia la propria identità e quale posto occupi nel mondo. Nel suo percorso incontrerà anche altre intelligenze artificiali, tra cui Ultron, nuovamente interpretato da James Spader, e Friday, con la voce di Orla Brady.
I trailer hanno già mostrato una scelta particolare per la rappresentazione di questi personaggi: le intelligenze artificiali assumeranno anche sembianze umane. Il responsabile della serie Terry Matalas ha spiegato a Polygon che non si tratta di una soluzione dettata dal budget, ma della volontà di sfruttare pienamente le capacità degli attori.