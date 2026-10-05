La prima parte dell'aggiornamento Spec IV di Gran Turismo 7 ha una data di uscita e nuovi dettagli

Il prossimo grande update si chiama Spec IV e sarà diviso in due parti . Ora, possiamo vedere quali sono i dettagli della prima.

Gran Turismo 7 è certamente uno dei giochi "live service" di maggior successo di Sony su PlayStation 4 e PlayStation 5. Sin dall'uscita i giocatori hanno potuto contare su tantissimi aggiornamenti e novità regolari, che hanno chiaramente incentivato le vendite del videogioco.

La data di uscita di questo aggiornamento è prevista per il 14 ottobre 2026 e includerà svariate novità, tra veicoli, un nuovo circuito - Sportsland SUGO - e non solo.

Non solo auto nell'aggiornamento di ottobre

Oltre alle automobili e alla nuova pista, è disponibile anche la funzione Concierge che permette di "ordinare auto usate e leggendarie".

Si aggiunge poi il fatto che il rivenditore nel gioco avrà spazio per le auto d'epoca e il livello massimo da Collezionista sarà aumentato. Come detto, questa è solo la prima parte dell'aggiornamento Spec IV, ma non sappiamo ancora la data di uscita precisa.

Sappiamo solo che la Parte 2 di Spec IV sarà pubblicata a dicembre e che includerà altre sei auto, così come un nuovo circuito e altre funzionalità. Ricordiamo infine che Gran Turismo 8 dovrebbe essere in sviluppo, stando a un annuncio di lavoro.