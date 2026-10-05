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La prima parte dell'aggiornamento Spec IV di Gran Turismo 7 ha una data di uscita e nuovi dettagli

Sony e Polyphony Digital hanno svelato nuovi dettagli sulla prima parte dell'aggiornamento Spec IV di Gran Turismo 7. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/10/2026
Un'auto di Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
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Gran Turismo 7 è certamente uno dei giochi "live service" di maggior successo di Sony su PlayStation 4 e PlayStation 5. Sin dall'uscita i giocatori hanno potuto contare su tantissimi aggiornamenti e novità regolari, che hanno chiaramente incentivato le vendite del videogioco.

Il prossimo grande update si chiama Spec IV e sarà diviso in due parti. Ora, possiamo vedere quali sono i dettagli della prima.

Il trailer di Gran Turismo 7 aggiornamento 1.72

PlayStation ha reso disponibile il trailer dedicato all'aggiornamento 1.72, che potete vedere qui sotto.

La data di uscita di questo aggiornamento è prevista per il 14 ottobre 2026 e includerà svariate novità, tra veicoli, un nuovo circuito - Sportsland SUGO - e non solo.

Vediamo le nuove auto:

  • Honda Civic SI Group A version (1987)
  • Honda Step WGN Spada Premium Line (2023)
  • Citroen 2 CV 6 Charleston (1986)
  • Ferrari F355 Berlinetta (1994)
  • Mazda RX-Vision GT3 EVO (2026)
  • Xiaomi Vision Gran Turismo

Non solo auto nell'aggiornamento di ottobre

Oltre alle automobili e alla nuova pista, è disponibile anche la funzione Concierge che permette di "ordinare auto usate e leggendarie".

Thrustmaster presenta TGT III, il nuovo volante da 700 euro per Gran Turismo 7 Thrustmaster presenta TGT III, il nuovo volante da 700 euro per Gran Turismo 7

Si aggiunge poi il fatto che il rivenditore nel gioco avrà spazio per le auto d'epoca e il livello massimo da Collezionista sarà aumentato. Come detto, questa è solo la prima parte dell'aggiornamento Spec IV, ma non sappiamo ancora la data di uscita precisa.

Sappiamo solo che la Parte 2 di Spec IV sarà pubblicata a dicembre e che includerà altre sei auto, così come un nuovo circuito e altre funzionalità. Ricordiamo infine che Gran Turismo 8 dovrebbe essere in sviluppo, stando a un annuncio di lavoro.

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