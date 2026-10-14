Annunciato il DualSense di Gran Turismo 7 in edizione limitata: prezzo e data di uscita

Il controller sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 dicembre, al prezzo di 84,99 euro . I preorder prenderanno il via il 22 ottobre alle 10:00 sullo store ufficiale direct.playstation e presso altri rivenditori autorizzati.

Una panoramica del nuovo controller

Il DualSense - Gran Turismo Limited Edition è pensato per celebrare i 30 anni del "The Real Driving Simulator", riprendendo la passione e la cura tecnica che hanno definito la serie. La base resta quella del modello bianco standard di PS5, ma l'estetica cambia radicalmente: sulle impugnature compaiono icone e grafiche ispirate al mondo delle corse, mentre il touchpad è attraversato da strisce racing che richiamano le livree delle auto da competizione.

La zona attorno agli analogici adotta una texture effetto fibra di carbonio, ripresa anche sulla piastra frontale, per richiamare materiali e finiture tipiche dell'automotive ad alte prestazioni. Il risultato è un controller che non solo celebra la serie, ma incorpora elementi visivi che ne richiamano direttamente l'identità.

Kazunori Yamauchi ha commentato così l'ispirazione dietro il design: "Trent'anni fa, Gran Turismo è nato con la visione di condividere la bellezza e la gioia dell'automobile. Questo controller commemorativo celebra il viaggio che abbiamo condiviso insieme e sono profondamente grato a tutti coloro che continuano a ispirarci con la propria passione."

Come accennato in apertura, ricordiamo che da oggi è disponibile la Parte 1 dell'aggiornamento Spec IV di Gran Turismo 7, un pacchetto che amplia ulteriormente l'esperienza di gioco. L'update introduce sei nuovi veicoli, il circuito Sportsland SUGO, nuovi eventi per la modalità single-player, ulteriori scenari Scapes, funzioni aggiuntive e miglioramenti generali alla qualità della vita. Tra i nuovi bolidi troviamo la Xiaomi Vision Gran Turismo, la Ferrari F355 Berlinetta '94, la Honda Civic Si Group A version '87, la Mazda RX-Vision GT3 Evo '26, la Honda Stepwgn Spada Premium Line '23 e la Citroën 2 CV 6 Charleston '86.

Che ne pensate, il nuovo DualSense in edizione limitata di Gran Turismo vi piace? Fatecelo sapere rispondendo nei commenti qui sotto.