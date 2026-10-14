Pox Nora di Sony Online Entertainment sarà presto chiuso su PlayStation

Pox Nora , gioco multiplayer sviluppato da Sony Online Entertainment e disponibile su PS4 e PS Vita , sta per lasciare il PlayStation Store. Il supporto alle console di Sony terminerà il 31 dicembre 2026, come ha annunciato Desert Owl Games, lo studio che ne detiene i diritti, che lo ha gestito fino a oggi e che ha scelto di chiuderlo.

Addio a un altro gioco

Pox Nora è un titolo di strategia a turni che unisce elementi da gioco di carte collezionabili. È uscito originariamente nel 2006 ed è stato acquisito da Sony nel 2009. Ha quindi alle spalle una vita lunga per un gioco multiplayer online, fatta di cambi di mano e di alti e bassi. È un free-to-play: il download è gratuito, ma include contenuti aggiuntivi a pagamento.

Sony ha ceduto il gioco a Desert Owl Games nell'aprile del 2014. Una volta chiuso il servizio sulla console, secondo quanto riportato, il gioco resterà disponibile soltanto su PC.

Nel comunicato diffuso ai giocatori, lo studio ha riconosciuto la difficoltà della scelta: "Non è stata una decisione facile da prendere e comprendiamo che molti di voi saranno delusi dalla notizia". Desert Owl Games ha spiegato di ritenere che questa mossa le permetterà di "concentrare le risorse esistenti sul supporto del gioco sulle piattaforme rimanenti". Lo studio ha poi promesso di fornire maggiori dettagli nelle prossime settimane e di fare del proprio meglio per rispondere alle domande dei giocatori coinvolti. Il messaggio si chiude con un ringraziamento rivolto alla comunità PlayStation: "Grazie alla community di Pox Nora su PlayStation. Siamo sinceramente grati per il vostro supporto in questi anni."

Al momento, dunque, i dettagli pratici restano limitati. Non è stato spiegato che cosa accadrà agli account e agli acquisti effettuati dai giocatori PlayStation, né se sia previsto qualche tipo di passaggio dei progressi verso la versione PC. Lo studio ha però annunciato che nelle prossime settimane arriveranno nuove informazioni.

Per i giocatori che seguono Pox Nora da anni sulle console di Sony, la data del 31 dicembre 2026 segna quindi la fine di un lungo percorso. Il gioco continuerà a vivere altrove, ma l'esperienza su PlayStation si concluderà con l'arrivo del nuovo anno. Probabilmente non se ne accorgeranno in molti, visto che la decisione deve essere arrivata a causa di una drastica riduzione del numero di giocatori.