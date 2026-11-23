Dopo averlo provato a Lucca Comics & Games, abbiamo finalmente avuto l'opportunità di affrontare l'avventura nella sua interezza , ritrovandoci con la mente ai tempi d'oro delle produzioni punta e clicca, sulla scia di classici come Monkey Island.

Realizzato dal team indipendente Bean - Adventure Agency, il gioco è arrivato lo scorso 10 novembre su Steam e GOG, con l'obiettivo di riportare gli appassionati delle vecchie avventure punta e clicca ai fasti di un genere che ha regalato tante soddisfazioni agli amanti dell'esplorazione e degli enigmi. Il tutto attraverso una storia scanzonata, una galleria di personaggi sopra le righe e rompicapi piuttosto bizzarri, capaci di mettere alla prova anche i giocatori più attenti. Il prezzo, inoltre, è decisamente accessibile: poco più di dieci euro.

In questo periodo caratterizzato da poche uscite a causa dell'arrivo di GTA VI, si può ancora trovare qualche videogioco indipendente deciso a farsi largo tra le tante novità che affollano Steam. Poche settimane fa vi avevamo parlato degli indie italiani presenti a Lucca Comics & Games, tra proposte fuori dagli schemi come Splatchinko , che abbiamo recensito proprio pochi giorni fa, e progetti dal sapore più classico come Le avventure di Tango Rio.

Deliri e misteri in Polinesia

Se siete appassionati delle vecchie avventure punta e clicca, probabilmente saprete già a grandi linee cosa aspettarvi. Le avventure di Tango Rio entra subito nel vivo, senza perdere troppo tempo in lunghe introduzioni, e ci mette rapidamente di fronte alla sua strampalata premessa.

Il protagonista è Tango Rio, un postino affezionato al proprio posto fisso e tutt'altro che entusiasta all'idea di modificare le proprie abitudini. Non è difficile immaginare, quindi, che qualcosa sia destinato a sconvolgere la sua tranquilla esistenza: un giorno riceve una lettera dal padre, che non vede da ormai due anni. Santiago Rio è un vecchio sognatore, sempre alla ricerca di leggende e tesori nascosti in qualche angolo remoto del mondo. Nella sua enigmatica missiva invita il figlio a raggiungerlo nell'arcipelago di Aloe, una località sperduta della Polinesia, per trovare un tesoro come non se ne sono mai visti prima.

Una sequenza animata piuttosto curata ci mostra il viaggio di Tango verso le isole di Aloe, dove spera di ritrovare il padre scomparso. Durante il tragitto farà anche la conoscenza di uno dei primi personaggi memorabili dell'avventura: un complottista convinto di qualsiasi teoria strampalata, compresa quella secondo cui la Luna sarebbe un ologramma. Ma il suo peccato più imperdonabile resta un altro: mangiare la pizza con la maionese.

Il tranquillo postino Tango Rio si ritroverà catapultato in uno sperduto arcipelago polinesiano a cercare il padre scomparso da tempo

Terminato il filmato, approderemo sull'isola di Tapeka, prima tappa di questo bizzarro itinerario attraverso l'arcipelago polinesiano. Le avventure di Tango Rio è costellato di figure improbabili e situazioni capaci di strappare più di una risata. Più che la trama principale in sé, però, a conquistarci è stata soprattutto l'ambientazione esotica, costruita con cura e popolata da un assortimento di personaggi decisamente pittoreschi.

Oltre al già citato complottista, incontreremo impiegate delle poste svogliate e scontrose, che dimostrano come tutto il mondo sia paese, truffatori in camicia hawaiana impegnati a manipolare le criptovalute, lupi di mare che hanno individuato il vero business delle isole polinesiane: lo spaccio di carta igienica e persino una versione particolare dello storico Clippy, l'assistente virtuale del vecchissimo Office. E questi sono soltanto alcuni degli incontri che preferiamo lasciarvi il piacere di scoprire.

La mappa ci consentirà di spostarci tra tutte le location accessibili in modo rapido

I dialoghi rappresentano senza dubbio uno degli aspetti meglio riusciti del gioco. Tango si presenta come un personaggio serio e impostato, almeno in apparenza, ma le numerose opzioni di conversazione ci permettono di scoprire un lato decisamente più irriverente, fatto di risposte improbabili, osservazioni sarcastiche e uscite completamente fuori luogo. Anche quando si trova davanti alle richieste più sciocche, il protagonista non si tira certo indietro: persino quando gli toccherà cimentarsi in un certo ballo.

Come in ogni buona avventura punta e clicca che si rispetti, l'umorismo è il vero motore dell'esperienza. Battute e situazioni surreali sono costantemente al centro della scena, con l'obiettivo di sorprendere il giocatore e strappargli una risata. Un'intenzione che, nella maggior parte dei casi, viene centrata in pieno. Non mancano neppure citazioni ed easter egg legati soprattutto alla cultura pop, ma tra i riferimenti più gustosi ci sono anche alcune chicche che probabilmente sapranno cogliere soprattutto i giocatori italiani, come una celebre battuta tratta da una delle scene più iconiche dei film di Fantozzi.

I personaggi strampalati sono uno dei punti di forza del gioco e vi strapperanno più di una risata

Dal punto di vista narrativo, dunque, Le avventure di Tango Rio convince soprattutto per la scrittura e per le situazioni nelle quali si ritrova coinvolto il protagonista. Non ci siamo mai imbattuti in battute particolarmente deboli o in momenti di stanca, anche grazie a una durata complessiva piuttosto contenuta. Per arrivare ai titoli di coda abbiamo impiegato quasi sette ore, ma chi ha maggiore dimestichezza con gli enigmi potrebbe riuscire a completare l'avventura anche in cinque.

L'unico vero passo falso è probabilmente rappresentato dall'ultimo dei tre capitoli che compongono il gioco, forse penalizzato da qualche limite di budget. La parte conclusiva appare infatti eccessivamente sbrigativa: più che un vero e proprio capitolo, sembra un lungo epilogo che liquida l'intera vicenda in poco tempo, senza concedere agli eventi lo spazio necessario per svilupparsi con il giusto ritmo. Un peccato, perché se anche quest'ultima parte fosse stata curata con la stessa attenzione delle due precedenti, ci saremmo trovati davanti a un'avventura punta e clicca decisamente più incisiva.