Con Splatchinko, gli sviluppatori hanno deciso di spingersi ancora oltre, mescolando la formula del pachinko a quella dei roguelike e a una buona dose di umorismo surreale. La premessa è già tutto un programma: vestiamo i panni di una creatura cosmica che, dopo essersi innamorata, deve attraversare la galassia per salvare la propria amata, rapita da un'entità misteriosa. Per riuscirci dovremo lanciare i nostri stessi occhi contro pianeti ostili, sfruttando rimbalzi, combinazioni e potenziamenti per infliggere danni sempre maggiori. Un'idea all'apparenza assurda ma che in realtà, dopo averlo provato, nasconde un loop di gameplay davvero divertente.

Tra i diversi indie italiani che abbiamo avuto modo di scoprire durante la sessantesima edizione di Lucca Comics & Games, c'era anche Splatchinko, un progetto decisamente fuori dagli schemi che ha attirato la nostra attenzione per la sua idea tanto folle quanto particolare. Dietro al gioco troviamo Stupidi Pixel, realtà italiana che in precedenza aveva già lavorato a Death Noodle Delivery (lo avevamo recensito qualche tempo fa), una sorta di reinterpretazione cyberpunk del classico Paperboy, in cui ci ritroviamo a consegnare pacchi in una città distopica decisamente poco ospitale.

Il loop di gioco funziona molto bene soprattutto nelle prime ore, merito anche dell'ottima varietà di occhi e mutazioni a disposizione, che ci permette di sperimentare continuamente nuove combinazioni e costruire build sempre più efficaci.

Oltre ai nemici comuni, potremo incontrare anche avversari d'élite e boss , che rappresenteranno generalmente l'ultimo ostacolo per completare una galassia. Si tratta naturalmente di scontri più impegnativi, perché questi nemici non soltanto hanno più salute e infliggono danni maggiori, ma presentano anche condizioni particolari che rendono più difficile colpirli con i nostri occhi. Potremmo, ad esempio, trovarci davanti a barriere di asteroidi oppure a creature che ci contrattaccheranno durante il tentativo di raggiungere il pianeta.

Non mancheranno poi negozi in cui acquistare nuovi bulbi e mutazioni, misteriosi incontri che ci offriranno bonus o malus casuali da accettare a nostro rischio e pericolo, e persino alcuni minigiochi . Tra questi ce n'è uno che ricorda alla lontana i vecchi sparatutto a scorrimento, nel quale dovremo lanciare continuamente occhi per distruggere una serie di ostacoli e farli precipitare in una sorta di buco nero.

Ogni livello corrisponde a un pianeta ostile che dovremo distruggere lanciando i nostri occhi. Nella pratica, il sistema di combattimento si trasforma in una sorta di incrocio tra un pachinko e un flipper. Potremo scegliere la direzione in cui scagliare il nostro occhio, che finirà all'interno di una plancia chiamata Board, ricca di pioli e altri elementi di vario tipo. A ogni impatto, il bulbo oculare aumenterà il proprio danno , con diversi tipi di pioli che offriranno bonus differenti: i più comuni aggiungono un solo punto, ma ne troveremo anche alcuni capaci di aumentarne il valore di 10 o addirittura 100. Alcune creaturine e altri elementi presenti sulla plancia potranno poi potenziare ulteriormente il nostro occhio, permettendoci di infliggere danni sempre più ingenti al pianeta.

Mutazioni oculari

Essendo a tutti gli effetti un roguelike, difficilmente riusciremo a raggiungere la fine di una galassia durante i primi tentativi. Per ampliare progressivamente le nostre possibilità ci viene in aiuto il Planetarium, un menu nel quale potremo spendere i punti accumulati durante le varie run per sbloccare nuovi occhi e mutazioni, che compariranno poi tra le ricompense disponibili nel corso delle partite successive. In questo modo avremo sempre più strumenti per costruire la nostra combinazione ideale. Dal Planetarium sarà inoltre possibile consultare i nemici incontrati e tutti gli elementi sbloccati fino a quel momento.

Potremo scegliere le varie tappe nel nostro percorso, che a ogni run sarà generato casualmente

Le mutazioni possono avere effetti molto diversi: alcune modificano direttamente le caratteristiche dell'occhio lanciato, mentre altre si attivano in determinate situazioni. Ce n'è, ad esempio, una che ci fornisce armatura aggiuntiva quando l'avversario ripristina la Board dopo che l'abbiamo distrutta con i nostri attacchi. Altre aumentano semplicemente la salute massima oppure permettono al nostro occhio di continuare a rimbalzare anche quando raggiunge il fondo dello schermo, evitando così di perdere il colpo per una traiettoria sbagliata.

A questi effetti si aggiungono poi gli occhi veri e propri, che potremo ottenere come ricompensa distruggendo determinati elementi della plancia oppure completando un livello. A ogni turno potremo scegliere quale lanciare e anche in questo caso avremo davvero l'imbarazzo della scelta. Alcuni occhi, per esempio, si moltiplicano durante il lancio, altri possono essere sparati in linea retta distruggendo tutto ciò che incontrano sul proprio percorso. Ce ne sono poi alcuni che aumentano notevolmente i danni se colpiscono per primi un piolo di tipo speciale, mentre altri ancora entrano in un loop che li riporta al punto di partenza poco prima di schiantarsi contro il nemico, permettendo di accumulare ulteriori danni.

Ci saranno anche alcuni minigiochi oltre alle battaglie normali

Il segreto per portare a termine una partita sarà quindi trovare le giuste sinergie tra occhi e mutazioni, sfruttando al meglio le loro caratteristiche e cercando di ottenere traiettorie favorevoli per massimizzare i danni. Con la combinazione giusta è persino possibile ripulire interi livelli con un solo lancio, dando vita a effetti davvero soddisfacenti.

Avremo inoltre la possibilità di scegliere tra diversi personaggi, ognuno dotato di un occhio e di una mutazione iniziale differenti, così da variare l'approccio da una run all'altra. Come accade in molti roguelike, le prime ore sono indubbiamente molto divertenti, ma con il passare del tempo si comincia ad avvertire una certa ripetitività. Una volta comprese le combinazioni più efficaci e sbloccata buona parte dei potenziamenti, infatti, la varietà tende a ridursi e si finisce per affidarsi sempre più spesso alle strategie che si sono dimostrate vincenti.

Le boss battle saranno impegnative e necessiteranno di sinergie molto potenti per superarle senza venire sconfitti

Nel complesso, però, Splatchinko rimane un gioco divertente, capace di intrattenere per diverse ore e dal prezzo contenuto. Abbiamo apprezzato anche i dialoghi con i vari personaggi, tra cui la madre del protagonista, che ci accompagna nelle prime fasi fungendo da tutorial, e gli effetti sonori, arricchiti da alcune citazioni e trovate spiritose che contribuiscono al tono scanzonato dell'avventura.