Minecraft per Nintendo Switch 2 presto supporterà i controlli in stile mouse dei Joy-Con 2

In tal senso, l'aggiunta della funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile in Minecraft, soprattutto per le attività che richiedono precisione. La costruzione di strutture complesse, la gestione dell'inventario e il posizionamento dei blocchi teoricamente dovrebbero beneficiare da un sistema di puntamento più rapido e accurato rispetto alle tradizionali levette analogiche.

Introdotta con Nintendo Switch 2, la modalità mouse permette di utilizzare un Joy-Con 2 come un vero e proprio mouse appoggiandolo su una superficie piana. Questa soluzione consente di controllare il cursore e la telecamera con una precisione superiore rispetto alle tradizionali levette analogiche, risultando particolarmente adatta per giochi che richiedono movimenti rapidi o un'interazione accurata con l'interfaccia.

Microsoft e Mojang sono al lavoro su un aggiornamento di Minecraft per Nintendo Switch 2 che introdurrà il supporto ai controlli mouse dei Joy-Con 2 , una funzionalità assente dalla versione attualmente disponibile del celebre sandbox.

I primi dettagli

La novità è emersa dall'ultima build in closed beta, nella quale i giocatori possono già provare il nuovo sistema di controllo, di cui possiamo farci un'idea grazie al video qui sotto. Una volta disponibile nella versione pubblica, sarà possibile utilizzare la modalità mouse sia con il Joy-Con 2 sinistro sia con quello destro, sfruttando così una configurazione più vicina a quella tipica del PC.

I giocatori avranno inoltre a disposizione diverse opzioni di personalizzazione, comprese impostazioni dedicate alla sensibilità del cursore e della telecamera. Secondo le prime informazioni emerse dalla beta, il pulsante ZL viene utilizzato per posizionare i blocchi, mentre ZR permette di distruggerli e selezionarli. Anche la disposizione dei comandi potrà essere modificata attraverso le impostazioni del gioco.

Al momento Mojang non ha comunicato una data di uscita per l'aggiornamento, ma la presenza della funzione nella beta suggerisce che il supporto ai controlli mouse sia già in fase avanzata di sviluppo e destinato ad arrivare nella versione definitiva nei prossimi mesi.

Ricordiamo che i possessori della versione digitale di Minecraft per Nintendo Switch possono attualmente effettuare l'upgrade gratuito all'edizione Switch 2 fino alla fine di gennaio 2027. Chi possiede invece una copia fisica del gioco può accedere a un'offerta dedicata per passare alla Ultimate Collection disponibile sulla nuova console Nintendo.