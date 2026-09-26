Tutte le novità dal Minecraft Live: caverne di ghiaccio, Minecraft Dungeons 2 e The Sift

Il Minecraft Live di settembre 2026 si è appena concluso e ha portato con sé parecchie sorprese interessanti, rappresentando forse una delle edizioni più dense di contenuti viste di recente, a partire dall'annuncio della nuova dimensione The Sift oltre al drop con le caverne di ghiaccio e l'approfondimento su Minecraft Dungeons 2: vediamo tutti gli annunci e le novità in arrivo. Jens Bergenström, chief creative officer di Mojang, ha aperto l'evento annunciando una nuova piattaforma legata a Minecraft e dedicata ai creatori di contenuti, che a quanto pare funzionerà come una sorta di hub generale per la creazione di nuove esperienze all'interno del gioco da parte degli utenti. La questione non è ancora molto chiara, ma sembra che Mojang stia progettando una piattaforma creativa sullo stile di Roblox, in grado di rendere più semplice e intuitiva la costruzione di nuovi contenuti da parte della community da mettere in condivisione per Minecraft.

Minecraft Dungeons 2 Minecraft Dungeons 2 ha coperto un'ampia parte dell'evento, essendo stato protagonista anche dell'approfondimento "Deep Dive" andato in scena immediatamente dopo la chiusura del Minecraft Live principale, mostrando diversi minuti di gameplay del gioco. Con l'uscita ormai imminente, fissata per il 29 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e Switch 2, oltre al lancio ovviamente al day one su Game Pass, il gioco è ormai completo e potremo presto metterci le mani sopra. Veniamo a sapere che, nella storia, ci ritroviamo ad aiutare dei villager che devono costruire una nuova casa presso Bravehven, ma esplorando i dintorni si scopre una nuova corruzione che si sta espandendo nell'overworld. Minecraft Dungeons II, lo abbiamo provato in coop alla Gamescom Il mondo di gioco è in stile open world, con ambientazioni interconnesse tra loro, con una maggiore libertà d'azione e la possibilità di interagire con più NPC. Il gameplay viene inoltre ampliato dalla possibilità di saltare, cosa che modifica sia lo spostamento che il combattimento. Minecraft Dungeons 2 introdurrà inoltre la nuova dimensione del Sift, che verrà aggiunta anche a Minecraft Bedrock e Java.

Il Minecraft World Qualche novità è giunta anche sul fronte del mondo reale, dove Minecraft si appresta ad approdare con due iniziative davvero molto interessanti per i milioni di fan su cui il franchise può contare. La prima è una sorta di parco tematico attualmente in costruzione che conterrà diverse attrazioni, tour e giostre a tema, ma soprattutto un rollercoaster intitolato "Escape the Nether". Altra novità è il Minecraft World Hotel, ovvero un albergo tutto impostato secondo lo stile di Minecraft, con arredamento, accessori e tutto costruito secondo lo stile tipico del gioco, il tutto inserito all'interno del Chessington World of Adventures Resort.