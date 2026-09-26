Tutte le novità dal Minecraft Live: caverne di ghiaccio, Minecraft Dungeons 2 e The Sift

Il Minecraft Live di settembre 2026 si è appena concluso e ha portato con sé parecchie sorprese interessanti, rappresentando forse una delle edizioni più dense di contenuti viste di recente, a partire dall'annuncio della nuova dimensione The Sift oltre al drop con le caverne di ghiaccio e l'approfondimento su Minecraft Dungeons 2: vediamo tutti gli annunci e le novità in arrivo.
Jens Bergenström, chief creative officer di Mojang, ha aperto l'evento annunciando una nuova piattaforma legata a Minecraft e dedicata ai creatori di contenuti, che a quanto pare funzionerà come una sorta di hub generale per la creazione di nuove esperienze all'interno del gioco da parte degli utenti.
La questione non è ancora molto chiara, ma sembra che Mojang stia progettando una piattaforma creativa sullo stile di Roblox, in grado di rendere più semplice e intuitiva la costruzione di nuovi contenuti da parte della community da mettere in condivisione per Minecraft.
Minecraft Dungeons 2
Minecraft Dungeons 2 ha coperto un'ampia parte dell'evento, essendo stato protagonista anche dell'approfondimento "Deep Dive" andato in scena immediatamente dopo la chiusura del Minecraft Live principale, mostrando diversi minuti di gameplay del gioco.
Con l'uscita ormai imminente, fissata per il 29 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch e Switch 2, oltre al lancio ovviamente al day one su Game Pass, il gioco è ormai completo e potremo presto metterci le mani sopra.
Veniamo a sapere che, nella storia, ci ritroviamo ad aiutare dei villager che devono costruire una nuova casa presso Bravehven, ma esplorando i dintorni si scopre una nuova corruzione che si sta espandendo nell'overworld.
Il mondo di gioco è in stile open world, con ambientazioni interconnesse tra loro, con una maggiore libertà d'azione e la possibilità di interagire con più NPC. Il gameplay viene inoltre ampliato dalla possibilità di saltare, cosa che modifica sia lo spostamento che il combattimento.
Minecraft Dungeons 2 introdurrà inoltre la nuova dimensione del Sift, che verrà aggiunta anche a Minecraft Bedrock e Java.
Il Minecraft World
Qualche novità è giunta anche sul fronte del mondo reale, dove Minecraft si appresta ad approdare con due iniziative davvero molto interessanti per i milioni di fan su cui il franchise può contare.
La prima è una sorta di parco tematico attualmente in costruzione che conterrà diverse attrazioni, tour e giostre a tema, ma soprattutto un rollercoaster intitolato "Escape the Nether".
Altra novità è il Minecraft World Hotel, ovvero un albergo tutto impostato secondo lo stile di Minecraft, con arredamento, accessori e tutto costruito secondo lo stile tipico del gioco, il tutto inserito all'interno del Chessington World of Adventures Resort.
Minecraft si espande con Caverne di Ghiaccio e The Sift
Arrivando agli aggiornamenti più specificamente legati a Minecraft, Mojang ha annunciato l'introduzione di pacchetti di effetti audio scaricabili e utilizzabili all'interno del gioco, che consentiranno di personalizzare ulteriormente l'esperienza con effetti, jingle e altri elementi di audio tematici.
La novità con effetti più immediati è quella relativa al prossimo game drop, che sarà caratterizzato dall'arrivo delle Ice Cave, le caverne di ghiaccio che rappresentano un nuovo bioma freddo con caratteristiche uniche, con uscita prevista "presto".
Si tratta di caverne sotterranee caratterizzate da un clima freddo e dalla presenza dei blocchi di cristallo, nuovo elemento di questa area, che brillano nel buio creando dei particolari contrasti fra luci e ombre.
La costruzione procedurale genera particolari interazioni tra gli elementi delle caverne con l'aggiunta di questa nuova ambientazione, come mostrato da Mojang: lava e ghiaccio possono trovarsi in prossimità, così come vegetazione sotterranea e altri elementi.
Le Ice Cave sono caratterizzate anche dalla presenza di stalattiti di ghiaccio che possono staccarsi e cadere a terra se esposte a luce e calore, ma possono essere utilizzati anche come fonte di luce ed elementi decorativi.
All'interno troviamo anche il nuovo mob "Frozen Zombie", ovvero uno zombie congelato che può danneggiare i giocatori lanciando palle di ghiaccio che trasmettono l'effetto di congelamento, ma possono anche essere utilizzate come armi o per creare pozioni.
Infine, come abbiamo visto anche nella news dedicata, è in arrivo The Sift, la prima nuova dimensione aggiunta in 14 anni, portando con sé un'intera nuova ambientazione da esplorare con caratteristiche inedite, in arrivo nel 2027 in Minecraft Bedrock e Java, dopo la sua prima introduzione in Minecraft Dungeons 2.