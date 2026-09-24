Rockstar Games svela un box da collezione di GTA 6 da 400 euro con tanto merchandise ma senza gioco

Il set, in arrivo il 19 novembre e già disponibile per il preordine sul Rockstar Games Store a questo indirizzo , include 11 articoli esclusivi ispirati all'immaginario di Vice City e, in particolare, alla serie televisiva Macca l'Alligatore, presente nel gioco. La particolarità? Nonostante il prezzo elevato, il box non contiene una copia di GTA 6.

Rockstar Games ha annunciato The Goodtime State: Vice City Collection , un box da collezione dedicato a GTA 6 dal prezzo decisamente premium di 399,99 euro .

Cosa è incluso nella confezione

All'interno della confezione i fan troveranno una selezione di gadget e oggetti da collezione, tra cui una statuetta di Macca l'Alligatore con scomparto segreto. Sono presenti anche occhiali Oakley Frogskins in edizione speciale, un cappellino, una borsa a tracolla e un portachiavi a tema GTAVI, oltre a diversi articoli da collezione dedicati alla Leonida.

Di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi:

Statuetta di Macca l'Alligatore - Tieni al sicuro i tuoi oggetti più preziosi nella base apribile di questa statuetta di Macca che fuma e si gode un flamingo blood martini.

- Tieni al sicuro i tuoi oggetti più preziosi nella base apribile di questa statuetta di Macca che fuma e si gode un flamingo blood martini. Occhiali da sole Oakley Frogskins - Riparati dal sole della Leonida con un paio di Oakley® Frogskins™ nero opaco con lenti Prizm Sapphire e il logo di GTAVI in rosa Vice City.

- Riparati dal sole della Leonida con un paio di Oakley® Frogskins™ nero opaco con lenti Prizm Sapphire e il logo di GTAVI in rosa Vice City. Borsa a tracolla delle Leonida Keys - Riponi tutti i tuoi articoli essenziali in una borsa a tracolla in tessuto ripstop con fodera a fantasia nera e rosa, toppe tessute e tiretto della cerniera YKK con decorazione incisa.

- Riponi tutti i tuoi articoli essenziali in una borsa a tracolla in tessuto ripstop con fodera a fantasia nera e rosa, toppe tessute e tiretto della cerniera YKK con decorazione incisa. Cappellino snapback New Era 9FORTY - Vai in giro come un vero abitante della Leonida con un cappellino snapback A‑Frame New Era 9FORTY con logo "Vice City Leonida", ricami e toppe.

- Vai in giro come un vero abitante della Leonida con un cappellino snapback A‑Frame New Era 9FORTY con logo "Vice City Leonida", ricami e toppe. Specchietto magnetico di Macca l'Alligatore - Rifletti sulle tue scelte di vita mentre ti ammiri in questo specchio in vetro rosa galvanizzato. Usalo come vassoio o appendilo grazie ai due magneti sul retro.

- Rifletti sulle tue scelte di vita mentre ti ammiri in questo specchio in vetro rosa galvanizzato. Usalo come vassoio o appendilo grazie ai due magneti sul retro. Bicchierino di Chunkee il Lamantino - Fatti un goccetto con questo bicchierino decorato con Chunkee il Lamantino e con il logo di Rockstar Games inciso al laser sul fondo.

- Fatti un goccetto con questo bicchierino decorato con Chunkee il Lamantino e con il logo di Rockstar Games inciso al laser sul fondo. Cucchiaio da barista da collezione di Vice City - Sfoggia con orgoglio l'esclusivo cucchiaio decorativo con logo di Vice City smaltato inciso e logo di Rockstar Games in cima al manico.

- Sfoggia con orgoglio l'esclusivo cucchiaio decorativo con logo di Vice City smaltato inciso e logo di Rockstar Games in cima al manico. Lametta portachiavi di Vice City - Goditi un portachiavi a forma di lametta con i loghi in rilievo di GTAVI e Vice City.

- Goditi un portachiavi a forma di lametta con i loghi in rilievo di GTAVI e Vice City. Set di spille smaltate delle Leonida Keys in custodia di metallo - Aggiungi un tocco in stile Vice City con nove spille smaltate custodite in una scatola metallica personalizzata.

- Aggiungi un tocco in stile Vice City con nove spille smaltate custodite in una scatola metallica personalizzata. Adesivi delle Leonida Keys con astuccio - Attacca un pezzetto di Leonida su portatili, borracce e ovunque desideri con nove adesivi in vinile contenuti in un astuccio.

- Attacca un pezzetto di Leonida su portatili, borracce e ovunque desideri con nove adesivi in vinile contenuti in un astuccio. Poster ricordo double‑face con cartina della Leonida - Poster illustrato dedicato a Vice City e Leonida: sul fronte compaiono i personaggi della serie TV "Macca l'Alligatore", mentre sul retro è presente la cartina completa della Leonida per organizzare un viaggio in ogni angolo dello Stato del divertimento.

Parliamo di oggetti da collezione che faranno gola ai fan più appassionati: non sarebbe sorprendente se il box andasse esaurito rapidamente, per poi comparire su eBay e simili a prezzi decisamente più alti.