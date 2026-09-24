Starfield 2 si farà? Secondo un ex Bethesda, il primo gioco non ha venduto abbastanza

Non ci sono informazioni ufficiali al momento, ma c'è chi ha dubbi a riguardo .

Starfield è la più recente nuova IP di Bethesda e ha portato le avventure GDR della compagnia verso le stelle. I fan del gioco si domandano se ci sia la possibilità di vedere una intera nuova saga in stile Fallout e The Elder Scrolls.

Le parole dell'ex Bethesda

L'ex Lead Systems Designer di Bethesda, Kurt Kuhlmann, ha dichiarato a FRVR: "Non credo che Starfield abbia avuto un successo nemmeno lontanamente sufficiente per giustificare uno Starfield 2."

"In un certo senso è un peccato, perché penso che, con le lezioni apprese da Starfield, uno Starfield 2 avrebbe potuto essere molto più vicino al gioco che Todd [Howard] aveva in mente."

Nel frattempo, in ogni caso, dobbiamo continuare a pensare al primo capitolo. Infatti, Todd Howard ha ribadito il supporto a Starfield a luglio, quando ha rilasciato una dichiarazione affermando: "Mentre entriamo nel Terzo Anno, continueremo ad espandere i Sistemi Insediati con nuove storie, miglioramenti mirati al gameplay e ulteriori aggiornamenti, preparandoci al contempo al lancio dei nuovi contenuti dedicati agli Astriati il prossimo anno."

C'è poi un altro ex Bethesda che non è un grande fan del gioco e ritiene che il gioco sia troppo grande e ripetitivo.