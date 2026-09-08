Gran parte di Bethesda voleva fare The Elder Scrolls 6 dopo Fallout 4, ma Todd Howard decise per Starfield

Il tutto rientrava in un ritmo standard e familiare per il team: dopo Fallout ci sarebbe dovuto essere The Elder Scrolls, ma le abitudini erano in procinto di cambiare, e la cosa giunse anche dall'introduzione di Fallout 76 .

Non è la prima volta che Kuhlmann riferisce la questione, che evidentemente è rimasta alquanto di traverso all'ex-Bethesda e potrebbe aver contribuito anche alla chiusura dei rapporti tra il lore master e la sua vecchia compagnia, ma è stata nuovamente rievocata in un'intervista a FRVR.

In una nuova intervista, l' ex-Bethesda Kurt Kuhlmann, "lore master" della compagnia, ha spiegato che la maggior parte dello studio aveva intenzione di lavorare su The Elder Scrolls 6 subito dopo Fallout 4 , ma Todd Howard decise invece di concentrarsi su Starfield .

Un paio di grossi cambiamenti

Parte della variazione nel classico modus operandi di Bethesda derivò proprio dal lancio del MMORPG: Fallout 76 non doveva coinvolgere l'intero studio, come progetto, ma si rivelò poi essere molto più grande del previsto, costringendo molti sviluppatori al suo interno.

Già questo cambiò un po' i programmi interni, ma poi avvenne anche lo spostamento su Starfield, a quanto pare in un momento in cui tutti si sarebbero aspettati un ritorno su The Elder Scrolls 6.

In base a quanto riferito da Kuhlmann, Todd Howard se ne uscì con "no, faremo Starfield, ho ricevuto l'approvazione per il progetto, sarà una nuova proprietà intellettuale e sarà un gioco molto ambizioso, il più grande RPG spaziale mai fatto".

Dopo il successo di Fallout 4, Howard si ritrovò praticamente con carta bianca per sviluppare il nuovo progetto, dunque non ebbe grande difficoltà ad imporre lo sviluppo di Starfield in Zenimax.

Lo sviluppo si è protratto più del previsto e i risultati non sono stati paragonabili ai maggiori successi di Bethesda sul fronte del mercato, ma l'idea era di provare qualcosa di nuovo, nonostante molti sviluppatori avrebbero probabilmente preferito lavorare a qualcosa di più "rassicurante" come The Elder Scrolls 6.

In compenso, di quest'ultimo non abbiamo ancora notizie certe, nonostante sia stato annunciato nel lontano 2018 con un teaser trailer. Di recente, abbiamo saputo che Asha Sharma ha visto The Elder Scrolls VI dando anche un indizio sul titolo, che forse è stato scoperto nei giorni scorsi.